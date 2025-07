Presja narasta ale Fed utrzyma postawę "wait and see"

Pomimo nasilającej się presji politycznej ze strony prezydenta Donalda Trumpa, amerykańska Rezerwa Federalna najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 4,25–4,50 proc. podczas dzisiejszego posiedzenia. W ocenie przedstawicieli Federalnego Komitetu Otwartego Rynku rosnące efekty inflacyjne wynikające z niedawno wprowadzonych ceł ochronnych przemawiają obecnie za kontynuacją strategii "wait-and-see".

Przeczytaj także: Fed ograniczy skup obligacji?

Fed znalazł się pod bezprecedensową presją polityczną. Prezydent Trump otwarcie krytykuje przewodniczącego Jerome’a Powella, oskarżając go o utrzymywanie „zbyt wysokich” stóp procentowych. Głowa państwa wielokrotnie sugerowała potrzebę ich natychmiastowego obniżenia, nawet o 300 punktów bazowych, i nie wykluczała możliwości przedterminowego odwołania Powella. Choć taki krok został publicznie odrzucony m.in. przez sekretarza skarbu Bessenta oraz wielu przedstawicieli sektora bankowego, którzy bronią niezależności banku centralnego, atmosfera wokół Fed pozostaje napięta.Fed znajduje jednak mocne argumenty, by odrzucić polityczną presję i utrzymać obecny poziom stóp. Chociaż ogólne dane inflacyjne nie wskazują na wyraźne przyspieszenie, widoczne są już efekty wtórne nowych ceł, szczególnie w obszarze dóbr trwałego użytku (np. samochodów). W przeszłości kategoria ta działała dezinflacyjnie, notując w latach 2009–2019 spadek deflatora o 1,7 proc. rocznie. Jednak w 2023 i 2024 r. ceny spadały nawet o 2 proc. rocznie, aż do momentu, gdy cła odwróciły ten trend. Obecnie oczekiwany jest ponowny wzrost cen, a dotychczasowy efekt hamujący – wynikający z nadmiarowych zapasów zgromadzonych przed wejściem taryf w życie – ma charakter tymczasowy.W ujęciu realnym nastroje gospodarcze poprawiły się, o czym świadczą m.in. rosnące indeksy giełdowe oraz brak oznak gwałtownego spowolnienia. Sprzedaż detaliczna w czerwcu była relatywnie solidna, a rynek pracy pozostaje stabilny, z bezrobociem utrzymującym się w przedziale 4,0–4,2 proc.Decyzja o pozostawieniu stóp bez zmian może nie być jednomyślna, ponieważ niektórzy reprezentanci Fed, jak gubernator Waller, opowiedzieli się publicznie za obniżką już na najbliższym posiedzeniu. Podobne stanowisko sygnalizuje również gubernator Bowman. Niemniej, Jerome Powell nie powinien mieć problemu z uzyskaniem większości w FOMC, by utrzymać dotychczasowy kurs.Fed może rozważyć obniżkę stóp procentowych podczas posiedzenia we wrześniu, gdy znane będą szczegóły nowych umów handlowych zawartych przez Donalda Trumpa. Większa jasność co do długoterminowego poziomu ceł może stanowić podstawę do bardziej zdecydowanego dostosowania polityki monetarnej, na które – jak sam Powell wielokrotnie podkreślał – potrzebna jest większa przewidywalność otoczenia zewnętrznego.Rynek na ten moment wycenia niepełne dwie obniżki stóp procentowych do końca 2025 roku. Lipcowa pauza jest już w pełni zdyskontowana. Prawdopodbieństwo wrześniowego cięcia (wg Fed Funds Futures) wynosi blisko 63 proc.