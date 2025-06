Inflacja w USA słabnie, efektu taryf jeszcze nie widać

Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych po raz czwarty z rzędu zaskoczyła in plus, sygnalizując wyraźne osłabienie presji cenowej. W maju wskaźnik CPI wzrósł zaledwie o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i po wyłączeniu cen energii i żywności. To wynik zdecydowanie niższy od oczekiwań rynkowych, odpowiednio 0,2 proc. i 0,3 proc., który może mieć istotne konsekwencje dla polityki monetarnej Rezerwy Federalnej.

Roczna dynamika inflacji wzrosła z 2,3 proc. do 2,4 proc., natomiast inflacja bazowa pozostała na poziomie 2,8 proc. Mimo wprowadzenia ceł przez administrację prezydenta Trumpa, ich wpływ na ceny pozostaje ograniczony. Owszem, wzrosty zanotowano w niektórych kategoriach importowanych towarów. Ceny sprzętu AGD wzrosły o 0,8 proc., a zabawek o 1,3 proc. Jednak w innych segmentach wiodczne są spadki. Przykładowo ceny nowych samochodów obniżyły się o 0,3 proc., a używanych o 0,5 proc. W ujęciu zbiorczym ceny towarów, z wyłączeniem energii i żywności, praktycznie się nie zmieniły.Również w sektorze usług inflacja jest niska. Ceny biletów lotniczych skorygowały się aż o 2,7 proc., noclegów hotelowych o 0,1 proc., a dynamika czynszów nadal słabnie. Spowolnienie wzrostu płac oraz niższe koszty operacyjne mogą tłumaczyć ten umiarkowany wzrost cen.W kolejnych miesiącach możliwe jest, że skutki ceł będą bardziej widoczne, szczególnie gdy firmy przestaną korzystać z wcześniejszych zapasów. Mimo to dotychczasowe dane sugerują, że ryzyko silnego szoku inflacyjnego wyraźnie zmalało.W kontekście polityki Fed takie dane wzmacniają scenariusz pierwszej obniżki stóp procentowych we wrześniu. Choć cła mają umiarkowany wpływ na ceny, a rynek pracy wciąż pozostaje relatywnie silny, to niska inflacja może przekonać bank centralny do rozpoczęcia cyklu łagodzenia. Czerwcowe i lipcowe posiedzenia prawdopodobnie nie wprowadzą żadnych zmian w parametrach polityki monetarnej, tak wynika z dotychczasowej komunikacji Fed.