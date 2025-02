Lubelszczyzna liderem rzetelności płatniczej

Na pierwszym miejscu w najnowszej edycji Rankingu rzetelności polskich przedsiębiorstw, opracowanego przez ekspertów Rzetelnej Firmy na podstawie danych Krajowego Rejestru Długów, znajduje się Lubelszczyzna. Największe zadłużenie mają firmy z województwa mazowieckiego i ze Śląska. Mazowieckie ma także najwyższe średnie zadłużenie przypadające na jednego przedsiębiorcę.

Łączna kwota zadłużenia nie jest najważniejsza w naszym rankingu. Zamiast tego rozłożyliśmy dług na 1000 firm działających w danym województwie. Wzięliśmy pod uwagę również średnią wartość zobowiązań przypadających na jedno przedsiębiorstwo oraz odsetek zadłużonych firm w regionie. W każdej z tych kategorii przyznawaliśmy punkty: im niższe zadłużenie i mniej dłużników, tym wyższa pozycja w zestawieniu. Końcowy ranking powstał na podstawie sumy punktów uzyskanych w trzech analizowanych obszarach – wyjaśnia Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Mazowieckie i Śląskie z najwyższym zadłużeniem

Rosnące zadłużenie firm w województwach wskazuje na poważne problemy z płynnością finansową. Przedsiębiorcy mierzą się z wysokimi kosztami działalności, co skutkuje narastającymi zobowiązaniami i problemem z regulowaniem piętrzących się zaległości – mówi Sandra Czerwińska.

Najbardziej spektakularny awans w porównaniu do lipcowego rankingu 2024 r. zaliczyły województwo łódzkie, Opolszczyzna i Lubelszczyzna, która w najnowszym zestawieniu zajmuje pozycję lidera rzetelności.

Średnie zadłużenie przedsiębiorcy– centrum Polski na czele

Co 10. firma zadłużona

Te dane pokazują, że w niektórych regionach nawet co dziesiąta firma ma problemy finansowe. To ważna informacja dla przedsiębiorców, bo współpraca z takim partnerem może oznaczać opóźnienia w płatnościach, a nawet utratę pieniędzy. Jeśli nasz kontrahent ma kłopoty, może to wpłynąć także na nasz biznes – brak zapłaty za usługi czy towary może zaburzyć naszą płynność finansową. Dlatego warto zawsze sprawdzać firmy, z którymi chcemy współpracować, i korzystać z narzędzi, które pomagają unikać problemów. Ostrożność w biznesie to dziś podstawa – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Aktualne dane pokazują pogłębiające się trudności finansowe firm, szczególnie w Mazowieckiem i Śląskiem. Lubelskie wciąż pozostaje liderem rzetelności finansowej, ale nawet tam widoczne są niepokojące zmiany. Wzrost zadłużenia oraz rosnące średnie kwoty zobowiązań mogą przełożyć się na dalsze problemy przedsiębiorców, a także na ograniczenie możliwości inwestycyjnych firm. Istotne będzie monitorowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i odpowiednie reagowanie na zmiany – mówi Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Z danych KRD wynika, że zaległości przedsiębiorców wynoszą ponad 10,3 mld zł, z czego aż 2,4 mld zł przypada na firmy zarejestrowane na Mazowszu. Na drugim miejscu z długiem w wysokości 1,3 mld zł są śląscy przedsiębiorcy. Trzecie miejsce podium należy do firm z Wielkopolski, których zaległości opiewają na 1,1 mld zł.Firmy zarejestrowane na Mazowszu posiadają obecnie najwyższe zadłużenie na 1000 firm – 4,3 mln zł, co oznacza dalszy wzrost w porównaniu z wynikiem sprzed pół roku (4,1 mln zł w lipcu 2024). Śląskie również odnotowało wzrost zadłużenia – z 4 mln zł w lipcu do 4,1 mln zł w obecnym zestawieniu. Równie wysoko plasuje się też wynik Pomorza – 3,7 mln zł, Dolnego Śląska – 3,7 mln zł i Wielkopolski – 3,6 mln zł.Najniższym wynikiem mogą poszczycić się przedsiębiorcy z Podlasia (2,3 mln zł), Lubelszczyzny (2,5 mln zł) i Podkarpacia (2,5 mln zł).Mazowieckie firmy odnotowały najwyższe średnie zadłużenie przypadające na jednego przedsiębiorcę – 44 tys. zł, co stanowi wzrost w porównaniu do lipca 2024 r., gdy wynosiło ono 43 tys. zł. Większość województw wykazuje podobny trend wzrostowy, w tym woj. wielkopolskie z aktualnym wynikiem 41 tys. zł, podkarpackie (40,4 tys. zł), małopolskie (39,8 tys. zł) czy śląskie (39 tys. zł).Obecnie najniższe średnie zadłużenie notują: woj. lubelskie – 33,5 tys. zł, zachodniopomorskie – 33,7 tys. zł i opolskie 34,4 tys. zł.Najwięcej zadłużonych firm w stosunku do ogólnej liczby przedsiębiorstw działających w danym regionie zanotowano w Śląskiem – 10,5 proc. W województwie kujawsko-pomorskim firmy w tarapatach finansowych możemy spotkać równie często, bowiem ich odsetek wynosi tam 10,2 proc., podobnie jak na Dolnym Śląsku – 10 proc. Zaraz po tych trzech regionach w rankingu plasuje się woj. mazowieckie – 9,7 proc., pomorskie – 9,6 proc. i lubuskie 9,5 proc. Najniższy odsetek niestabilnych finansowo przedsiębiorstw zarejestrowano na Podkarpaciu – 6,2 proc., w woj. małopolskim – 6,5 proc. i na Podlasiu – 6,6 proc.Dane pokazują, że choć niektóre regiony stabilizują poziom zadłużenia, problem nie znika. Przedsiębiorcy muszą coraz częściej szukać alternatywnych źródeł finansowania lub renegocjować warunki spłaty zobowiązań.