Podkarpacie najmniej zadłużone

Podkarpacie, Małopolska i Świętokrzyskie - te województwa wypadły najlepiej w najnowszym Rankingu Rzetelności Konsumentów przygotowanym wspólnie przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę. Najgorzej wypadli konsumenci na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu.

Dlatego choć najwyższe łączne kwoty zadłużenia mają mieszkańcy Mazowsza, czyli 6,3 miliarda złotych, oraz Śląska z zadłużeniem sięgającym 6,2 miliarda złotych, to nie tyle świadczy to o ich wybitnej nierzetelności, ile wynika raczej z najwyższego w kraju zaludnienia tych regionów. A ponieważ każde województwo różni się pod tym względem, obiektywnym wskaźnikiem w rankingu jest właśnie przeliczenie długu na tysiąc mieszkańców – wyjaśnia metodologię rankingu Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Południowy wschód najmniej zadłużony

Małopolanie w ciągu sześciu miesięcy zredukowali średnią wartość zadłużenia jednego dłużnika o blisko 992 zł, ale dług na tysiąc mieszkańców spadł o prawie 72 tysięcy zł. To pozwoliło im przesunąć się na drugie miejsce naszego zestawienia z piątej pozycji, którą zajmowali jeszcze pół roku temu. Jednym z możliwych powodów takiej poprawy jest szybki rozwój branży IT w województwie, za którym idą nowe miejsca pracy. Jak wskazuje firma MOTIFE, tylko w 2021 roku w Krakowie pojawiło się około 20 nowych graczy z tego sektora. W mieście rosną także centra usług dla biznesu, według ABSL w zeszłym roku takich podmiotów było 261 – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. I dodaje: Kolejną przyczyną spadku zadłużenia konsumentów w województwie mogą być także popandemiczne zmiany w sytuacji turystycznej w tym regionie. Dotyczą one nie tylko biur podróży i innych pośredników turystycznych, ale także restauracji, hoteli czy transportu. Jak wynika z analizy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, mimo że ponad 80 proc. przedsiębiorstw związanych z tą branżą w 2022 roku podniosło ceny wyżej niż wskaźniki inflacji, to liczba turystów w porównaniu do poprzedniego roku nie zmieniła się, a nawet nieco wzrosła. Skończyła się także redukcja etatów związana z pandemią i co piąty przedsiębiorca z sektora poszukuje nowych pracowników.

Mieszkańcy województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego najbardziej sumiennie płacą swoje rachunki – wynika z najnowszego Rankingu Rzetelności Konsumentów przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę.

Dolny Śląsk z problemami

Zadłużone Pomorze

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Rzetelna Firma ponownie zbadały rzetelność polskich konsumentów, biorąc pod uwagę nie tylko kwotę zadłużenia w regionach, ale także ich wielkość i zaludnienie. Eksperci zestawili łączny dług na 1 tys. mieszkańców, średnią wartość zaległości notowanych w KRD dla danego obszaru oraz odsetek osób zadłużonych wśród mieszkańców województwa. Im więcej punktów zdobyło, tym wyższe miejsce zajęło w rankingu i tym wyższa jest rzetelność jego mieszkańców.W Rankingu Rzetelności Konsumentów ponownie najlepiej wypadli mieszkańcy województwa podkarpackiego , którzy uzyskali 44 punkty. Region ma zarówno najniższy poziom zaległości na 1 tys. osób (693 tys. zł), jak i odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców, który wynosi jedynie 3,75 proc. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska, uzyskując 40 punktów. Do Krajowego Rejestru Długów wpisanych jest tu 4,66 proc. mieszkańców, a zadłużenie na 1 tys. osób wynosi 868 tys. zł.Na trzecim miejscu pod względem najbardziej rzetelnych klientów znalazło się Świętokrzyskie. Osoby z tego regionu uzyskały w rankingu 37 punktów. Ich zadłużenie na 1 tys. mieszkańców wynosi niewiele ponad 1 mln zł, a do KRD wpisanych jest 5,45 proc. dłużników. Poza pierwszą trójką, ale wciąż wysoko w zestawieniu znalazły się Podlaskie, Wielkopolskie i Łódzkie. Na dalszych pozycjach, już z wynikami niższymi niż 30 punktów, ale wciąż w pierwszej dziesiątce, uplasowały się województwa lubuskie, lubelskie, opolskie i mazowieckie. Lubuskie osiągnęło wysoką pozycję mimo aż 9,48 proc. mieszkańców wpisanych do KRD. Zrównoważyło to najniższe ze wszystkich regionów przeciętne zadłużenie przypadające na jednego dłużnika (17 750 zł).Województwem, w którym mieszkańcy mają największe problemy ze spłatą zobowiązań, jest dolnośląskie. Jeszcze pół roku temu tę pozycję zajmowało Kujawsko-Pomorskie, które obecnie wskoczyło na trzynaste miejsce. Wśród mieszkańców Dolnego Śląska 9,54 proc. jest wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, a zadłużenie na 1 tys. osób wynosi ponad 1,8 mln zł. Miejsce drugie od końca należy do Warmińsko-Mazurskiego, w którym wyniki są podobne. Osoby posiadające niespłacone zobowiązania finansowe stanowią 9,51 proc. wszystkich, a dług na 1 tys. mieszkańców wynosi niemal 1,8 mln zł.W gronie dłużników znajduje się także znaczna grupa mieszkańców Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, które uplasowały się odpowiednio na 14, 13 i 12 miejscu Rankingu Rzetelności Konsumentów. Podobnie jak w województwie śląskim, znajdującym się na 11 pozycji zestawienia, dług na 1 tys. mieszkańców wynosi ponad 1,7 mln zł. Odsetek dłużników oscyluje wokół 9 proc. wszystkich mieszkańców, a ich przeciętny dług wynosi od 18 249 zł w Zachodniopomorskiem, do 20 438 zł w województwie pomorskim.