Najmniej rzetelne firmy niezmiennie na Mazowszu

Najbardziej rzetelne firmy znajdziemy w województwie świętokrzyskim, podlaskim oraz lubelskim - wynika z najnowszego Wskaźnika rzetelności polskich przedsiębiorców przygotowanego przez ekspertów Rzetelnej Firmy na podstawie danych Krajowego Rejestru Długów.

Aby dokonać obiektywnej weryfikacji rzetelności firm w poszczególnych województwach, uwzględniliśmy trzy kluczowe czynniki: zadłużenie w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) w przeliczeniu na 1000 firm w nim działających, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika, oraz odsetek dłużników w danym województwie w stosunku do wszystkich zarejestrowanych tam firm. Na podstawie tych kryteriów przyznane zostały punkty - im mniejsze zaległości, tym więcej punktów i wyższa pozycja danego regionu w rankingu – wyjaśnia Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Awans łódzkiego, regres wielkopolskiego

Średnie zadłużenie - najlepiej w zachodniopomorskim

Śląskie z największym odsetkiem zadłużonych przedsiębiorców

Śląskie z największym odsetkiem zadłużonych przedsiębiorców

Dług na 1000 firm

Niestety dług w przeliczeniu na 1000 działających firm wzrósł we wszystkich województwach Najwięcej w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu, bo o ponad 356 tys. zł, najmniej w Lubuskiem – o niespełna 23 tys. zł. Inflacja oraz rosnące koszty działalności dają się we znaki wszystkim przedsiębiorcom, odbijając się na ich płynności finansowej – mówi Adam Łącki, Prezes Krajowego Rejestru Długów.

Dane Krajowego Rejestru Długów na koniec I półrocza 2023 roku pokazują, że najbardziej zadłużeni przedsiębiorcy pochodzą z województwa mazowieckiego, ich nieuregulowane należności wynoszą 2,1 mld zł. Zaraz po nich plasują się firmy ze Śląska, których zadłużenie sięga 1,2 mld zł. Podium zamykają wielkopolskie firmy z długiem 1 mld zł. Najmniej zadłużone jest województwo opolskie - 161 mln zł.Porównując obecne wyniki z tymi z końca 2022 roku lista 3. najbardziej zadłużonych województw nie zmieniła się. Przyrósł za to ich dług, odpowiednio o 212 mln zł, 107 mln zł i 108 mln zł. Wzrost zadłużenia dotknął wszystkie województwa, choć w różnym stopniu. Najkorzystniej wypadły pod tym względem firmy z województwa lubuskiego. Wartość nie zapłaconych przez nich faktur, rat kredytowych i leasingowych wzrosła o niespełna milion złotych. To jednak wyjątek na mapie gospodarczej Polski, w każdym z innych województw (poza trójką liderów) przyrost długu był znacznie wyższy od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych.Łączna kwota zadłużenia jednak nie była brana pod uwagę w konstruowaniu rankingu. Jest ona bowiem zawsze pochodną liczby działających w danym województwie firm, a więc zawsze najbardziej zadłużone są te największe.Najwyżej w rankingu znalazło się województwo świętokrzyskie (40 pkt.), podlaskie (40 pkt.) oraz lubelskie (38 pkt.). Przedsiębiorcy z tych województw utrzymują swoje pozycje na czele tabeli już kolejne zestawienie z rzędu. O dwa miejsca awansowało województwo łódzkie, aktualnie plasujące się na 11 pozycji, jest to największy postęp zanotowany w obecnym zestawieniu. Regres widać w województwie wielkopolskim, które z miejsca 10 spadło na 12, swoją pozycję o jedno w dół zmieniło województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.Pierwsze 6 miesięcy roku 2023 było korzystne dla firm z województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz podkarpackiego, które awansowały o jedną pozycję do góry w rankingu rzetelności polskich przedsiębiorców. Dolnośląskie otrzymało awans z miejsca 11 na 10, lubuskie z 9 na 8. Podkarpacie obecnie zajmuje pozycję 5.Ostatnie pozycje rankingu nie uległy zmianie. Na najniższych miejscach widnieje Mazowieckie z zaledwie 6 punktami, które po raz kolejny utrzymuje ostatnią pozycję w 2 z 3 kategorii. Później Kujawsko-Pomorskie (10 pkt.) i Śląskie (11 pkt.).Pod względem średniego zadłużenia na podium najbardziej zadłużonych znalazły się województwa: mazowieckie (39,2 tys. zł), wielkopolskie (37,8 tys. zł), łódzkie (37, 2 tys. zł). Warto zaznaczyć, że w obecnym zestawieniu brakuje podkarpackiego, które w poprzednim rankingu zajmowało miejsce 3. Teraz najgorszą trójkę zasiliło wielkopolskie, a podkarpackie plasuje się na czwartym miejscu.Najmniejsze średnie zadłużenie mają firmy z zachodniopomorskiego (29,7 tys. zł), lubuskiego (30,2 tys. zł), lubelskiego (31,2 tys. zł). W tym zestawieniu zabrakło świętokrzyskiego, które spadło na 5 pozycję, a zadłużenie w tym województwie wzrosło o 3,7 tys. zł.Drugim elementem wchodzącym w skład wskaźnika rzetelności jest odsetek zadłużonych firm wpisanych do Krajowego Rejestru Długów w stosunku do wszystkich zarejestrowanych w danym województwie. Nieustannie pierwsze miejsce zajmują firmy z Podkarpacia, wśród dłużników w bazie danych KRD jest ich tylko 6,46 proc. Kolejne dwa miejsca należą ponownie do województwa podlaskiego oraz małopolskiego, niecałe 6,7 proc. przedsiębiorców z tych obszarów wpisana jest do rejestru zadłużonych.Z kolei najliczniejszą grupą przedsiębiorców widniejących w KRD są firmy śląskie (10,8 proc.), później kujawsko-pomorskie (10,5 proc.) i dolnośląskie (10,4 proc.). Do województw z wynikiem ponad 10 proc. zalicza się jeszcze mazowieckie. Tu również w I półroczu nie nastąpiły żadne zmiany.Ostatnim już czynnikiem branym pod uwagę przez autorów wskaźnika rzetelności jest podzielenie łącznego długu w danym województwie na 1000 firm tam działających. Najniższy wynik uzyskało województwo podlaskie (2,35 mln zł), później świętokrzyskie ex aequo z podkarpackim (2,36 mln zł) i małopolskie (2,37 mln zł). Najgorszy wynik eksperci zanotowali w województwie mazowieckim (prawie 4 mln zł), śląskim (3,8 mln zł) i kujawsko-pomorskim (niecałe 3,8 mln zł).