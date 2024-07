Podlaskie liderem rzetelności płatniczej, mazowieckie na końcu

Na pierwszym miejscu w najnowszej edycji Rankingu rzetelności polskich przedsiębiorstw, opracowanego przez ekspertów Rzetelnej Firmy na podstawie danych Krajowego Rejestru Długów wciąż znajduje się województwo podlaskie. Największe zadłużenie mają firmy z województwa mazowieckiego, ze Śląska i Wielkopolski. Uwagę zwraca awans województwa kujawsko-pomorskiego z 15. na 10. miejsce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których województwach jest najwięcej rzetelnych firm?

Które województwa awansowały w rankingu?

Przedsiębiorcy z jakich województw mają największe zaległości?



Łączna kwota zadłużenia nie jest jednak brana pod uwagę w naszym rankingu. Podzieliliśmy dług na 1000 firm zarejestrowanych w danym województwie. Uwzględniliśmy również średnią kwotę do zwrotu na firmę oraz procent zadłużonych przedsiębiorstw w regionie. W każdej z tych kategorii przyznawaliśmy punkty, zgodnie z zasadą, że im mniejszy dług i mniej dłużników, tym wyższa pozycja na naszej liście. Ostateczna klasyfikacja była wynikiem sumy punktów zdobytych w trzech kategoriach – mówi Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Kluczowe wskaźniki - liderzy i outsiderzy

Spektakularny awans Kujawsko-Pomorskiego

Najnowszy ranking rzetelności polskich przedsiębiorstw, przygotowany przez Rzetelną Firmę we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, pokazuje ciekawe zmiany w regionalnym krajobrazie zadłużenia firm. W I półroczu zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm zmalało tylko w jednym województwie, kujawsko-pomorskim. Tylko tutaj zmalało też średnie zadłużenie statystycznego przedsiębiorstwa wpisanego do KRD. W pozostałych województwach te wartości wzrosły, choć w różnym stopniu, co zdecydowało o przetasowaniach na liście. Warto te dane uwzględniać planując podjęcie współpracy z przedsiębiorcami z danego regionu kraju – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Długi przedsiębiorstw notowane w KRD wynoszą niemal 10 mld zł. Największą część tej kwoty zalegają firmy z województwa mazowieckiego – na koncie 550 tys. firm widnieje 2,3 mld zł do spłaty. Drudzy na niechlubnej liście znaleźli się przedsiębiorcy ze Śląska , 308 tys. z nich ma 1,2 mld zł na minusie. Najbardziej zadłużoną trójkę zamyka 297 tys. wielkopolskich firm z nieopłaconymi zobowiązaniami na nieco ponad miliard złotych.Największe zadłużenie na 1000 firm przypada na firmy z Mazowsza 4 149 020 zł, następnie na Śląsk – 3 963 672 zł i Pomorze – 3 698 956 zł. Najmniejszą kwotą w tej kategorii mogą się pochwalić przedsiębiorcy z województw podlaskiego (2 344 286 zł), podkarpackiego (2 397 864 zł) i małopolskiego (2 470 678 zł).Średnio najwięcej do spłaty mają mazowieccy przedsiębiorcy – ponad 43 tys. zł, zaraz po nich odnotowano firmy z łódzkiego – 41 tys. zł i wielkopolskiego – 39 tys. zł. Średnio najmniej do zwrotu przypada na woj. zachodniopomorskie (33 tys. zł), warmińsko-mazurskie (33,6 tys. zł) oraz kujawsko-pomorskie (34 tys. zł).Największy odsetek dłużników wśród przedsiębiorców niezmiennie znajduje się na Śląsku (10,25 proc.), w województwie kujawsko-pomorskim (10,08 proc.) i na Dolnym Śląsku (9,78 proc.). Najmniejsze prawdopodobieństwo na współpracę z nierzetelnym przedsiębiorcą odnotowano na Podkarpaciu (6,24 proc.), w Małopolsce (6,36 proc.) i na Podlasiu (6,54 proc.).W poprzednim zestawieniu województwo podlaskie zajmowało pierwsze miejsce ex aequo z lubelskim i świętokrzyskim. W bieżącym Rankingu rzetelności przedsiębiorstw jest samodzielnym liderem (40 pkt.), wyprzedzając wyraźnie Podkarpackie (37 pkt.). Te z kolei w poprzednim rankingu uplasowało się na drugim miejscu ex aequo z Małopolską, teraz zajmuje je samodzielnie. Podium zamykają firmy z Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego, które obecnie zajmują 3. miejsce, otrzymując 35 punktów, czyli o 3 mniej niż poprzednio.Najbardziej spektakularny awans zaliczyło jednak województwo kujawsko-pomorskie, dotychczas zawsze plasujące się na jednym z ostatnich miejsc. Tym razem przesunęło się z 15. miejsca, czyli przedostatniego w zestawieniu na 10. To głównie skutek spadku zadłużenia w przeliczeniu na 1000 firm oraz średniego długu wpisanego do KRD. Ale są też nie mniej spektakularne spadki. Dolnośląskie spadło z 10. miejsca na 13., a Pomorskie z 11 na 14. Tu z kolei mamy do czynienia ze znaczący wzrostem długu.Niezmiennie ostatnie miejsce zajęło województwo mazowieckie. Na przedostatnie, zwolnione przez kujawsko-pomorskie, wróciło województwo śląskie.