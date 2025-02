Ubezpieczenie OC księgowych - od czego chroni, a od czego nie?

Księgowi mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Najczęściej robią to wraz z początkiem nowego roku. Eksperci z Leadenhall Insurance wyjaśniają, od czego chroni OC księgowych, a jakich zdarzeń nie obejmuje.

Obowiązek zakupu ubezpieczania OC dla przedsiębiorców, którzy usługowo prowadzą księgi rachunkowe, wszedł w życie 1 stycznia 1995 r. wraz z ustawą o rachunkowości. Prawie 20 lat później – 19 stycznia 2015 r. – weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, które doprecyzowuje zakres polisy. W rezultacie wielu księgowych korzysta z ubezpieczeń, w których okres ochrony rozpoczyna się blisko tych dat i siłą rzeczy kończy się w styczniu. Stąd tak duże zainteresowanie polisami na początku roku. W pierwszym kwartale ochronę kupuje zazwyczaj nawet o 180-200% więcej naszych klientów-księgowych niż w drugim i trzecim kwartale – mówi Rajmund Rusiecki, Prezes Zarządu w Leadenhall Insurance.

Od czego chroni OC księgowych, a od czego nie?

Ubezpieczenie opisuje rozporządzenie, więc zakres obowiązkowej polisy jest identyczny we wszystkich zakładach ubezpieczeń. Dotyczy to tego, przed czym polisa chroni przedsiębiorcę, ale też zdarzeń, których nie obejmuje. Te drugie to m.in. szkody powstałe wskutek działań umyślnych czy prowadzenie księgowości dla podmiotów, których ubezpieczony jest właścicielem lub współwłaścicielem. Z punktu widzenia księgowych istotne jest też to, że obowiązkowe OC nie obejmuje nieprawidłowości związanych z prowadzeniem ksiąg do celów podatkowych i rozliczeń z ZUS-em, NFZ-etem, PFRON-em – wyjaśnia Rajmund Rusiecki z Leadenhall.

Księgowi chcą ubezpieczać się na dużo więcej niż 10 000 euro

Dlatego księgowi często ubezpieczają się na sumy wyższe od ustawowego limitu. Średnia suma w polisach OC dla tej branży to 198 200 zł, czyli prawie cztery razy więcej niż minimum wymagane prawem – wynika z naszych danych sprzedażowych. Poza tym księgowi sięgają po dodatkowe kategorie ochrony. Mogą to być m.in. następstwa pomyłek i uchybień podczas świadczenia usług księgowych i rozliczeń podatkowych czy odszkodowania za naruszenie niezachowania tajemnicy zawodowej czy utratę dokumentacji – dodaje Rajmund Rusiecki z Leadenhall.

Wymagane przepisami prawa ubezpieczenie OC chroni księgowych przed roszczeniami z tytułu błędów i uchybień, które popełnili podczas prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawowy limit ochrony wynosi 10 000 euro – tę kwotę przelicza się na złotówki po średnim kursie, który w roku zawarcia umowy NBP ustalił jako pierwszy. Jeżeli działanie lub zaniechanie księgowego powoduje szkodę u klienta, który zgłosi w związku z tym roszczenie, odpowiedzialność finansową wynikającą ze szkody przejmuje na siebie ubezpieczyciel.Doświadczenia branży księgowej pokazują, że zakres wymaganej prawem ochrony to w wielu przypadkach za mało, żeby realnie chronić księgowych przed konsekwencjami roszczeń. Przy większych szkodach mogą one bez trudu przekroczyć 10 000 euro, a o wielu typowych dla prowadzenia rozliczeń błędów rozporządzenie Ministra Finansów nie wspomina.Księgowi mogą też włączyć do ubezpieczenia pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi (cywilnymi, karnymi, skarbowymi i administracyjnymi) oraz sprawy dotyczące rozliczeń kadrowo-płacowych, systemu ubezpieczeń społecznych, przestrzegania RODO i cyberataków. Z dobrowolnej polisy można także pokryć koszty obrony przed sądem w związku z osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową.