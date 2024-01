Płatności bezgotówkowe: wolimy płacić telefonem czy gotówką?

Płatności bezgotówkowe cieszą się coraz większą popularnością. Z raportu PolCard from Fiserv "Preferencje płatnicze Polaków 2024" wynika, że regularnie sięga po nie już 3 na 4 Polaków, co względem badania z lipca 2022 roku oznacza wzrost o 5 proc. Jednocześnie 18 proc. badanych przyznaje, że płaci głównie gotówką. Dlaczego?

Przeczytaj także: Limit płatności gotówką: co myślą o nim Polacy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto najczęściej wybiera płatności bezgotówkowe?

Kto korzysta z nich najrzadziej?

Dlaczego część Polaków nadal płaci gotówką?

Polacy coraz chętniej korzystają z płatności bezgotówkowych. W tegorocznym badaniu zanotowaliśmy wzrost o prawie 5 pkt proc. w porównaniu do 2022 roku. Obecnie ponad 38 proc. Polaków rozlicza się bezgotówkowo zawsze, kiedy ma taką możliwość. Blisko 23 proc. robi to kilka razy w tygodniu, a prawie 14 proc. raz w tygodniu - mówi Krzysztof Polończyk, prezes Fiserv Polska S.A. - Podobnie jak w poprzedniej edycji badania najrzadziej bezgotówkowo płacą osoby najstarsze. Warto jednak zaznaczyć, że 44 proc. respondentów powyżej 70 lat rozlicza się regularnie bezgotówkowo i jest to wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania. To pokazuje, że również starsze osoby przekonują się do płatności bez użycia gotówki – dodaje Krzysztof Polończyk.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jonas z Pixabay Polacy wybierają płatności bezgotówkowe Według najnowszego raportu PolCard from Fiserv „Preferencje płatnicze Polaków 2024”, blisko 75 proc. z nas regularnie płaci kartą, telefonem bądź zegarkiem.

Duże miasta powyżej 250 tys. mieszkańców są najbardziej bezgotówkowe

Osoby z wykształceniem wyższym są najbardziej bezgotówkowe

Aż 86 proc. osób, które ukończyły studia wyższe preferuje płatności bezgotówkowe. W ten sposób rozlicza się również 77 proc. badanych z wykształceniem średnim i policealnym oraz ponad połowa - 53 proc. respondentów posiadających wykształcenie podstawowe. Najczęściej bez użycia gotówki rozliczają się osoby zarabiające między 4000 a 4999 zł netto, najrzadziej natomiast te, których dochód wynosi najmniej, czyli do 2000 zł netto - mówi Krzysztof Polończyk.

Dlaczego część Polaków nadal płaci gotówką?

Z badania Fiserv Polska, właściciela marki PolCard from Fiserv wynika, że im większa miejscowość tym rzadziej używamy gotówki. Aż 84 proc. mieszańców miast powyżej 250 tys. docenia płatności telefonem bądź zegarkiem i regularnie z nich korzysta. Mniejszą popularność można zauważyć na wsiach, natomiast nadal jest to aż 67 proc. - wzrost o 7 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2022.Jak wynika z badania PolCard from Fiserv prawie 18 proc. badanych nie płaci bezgotówkowo bądź robi to bardzo rzadko (raz w miesiącu bądź rzadziej). Prawie 59 proc. respondentów w tej grupie twierdzi, że płaci gotówką z przyzwyczajenia. 47,5 proc. z nich uważa, że dzięki gotówce łatwiej kontroluje swoje wydatki, a 39 proc. nie lubi płacić bezgotówkowo. Co istotne, aż 56 proc. młodych osób w wieku 18-29 lat, które nigdy nie używają płatności bezgotówkowych bądź robią to bardzo rzadko odpowiedziało, że powodem tego jest to, że nie mają takiej możliwości w miejscach, gdzie robią zakupy.