VW to symbol europejskiej słabości

Na rynkach panuje relatywny spokój. Niska zmienność to efekt wyczekiwania na główne wydarzenie jesieni. Z tego też względu nie oczekujemy większych wahań kluczowych instrumentów na wtorkowej sesji. Z danych makro głównej ocenie będzie podlegać ankieta JOLTS za wrzesień, która poda aktualny obraz popytu na pracę w USA. Po sesji wyniki poda spółka Alphabet. W kolejnych dniach swoje rezultaty zaprezentują: Meta, Amazon, Apple i Microsoft. W Europie niepokojące doniesienia płyną ze strony spółki Volkswagen. Mimo wszystko Dax zbliża się dziś do swoich historycznych maksimów. Złoto wykazuje dużą siłę i obecnie graniczy ze swoim poziomem ATH.

Podczas gdy indeksy giełdowe w USA oraz Europie (głównie Dax) znajdują się w obrębie historycznych rekordów, nie oznacza to, że wszystkie spółki przechodzą przez okres „prosperity”. Coraz większe problemy doświadcza spółka Volkswagen, która jest ikoną motoryzacji nie tylko w Niemczech. Spółka obecnie zmaga się z wieloma wyzwaniami szczególnie w zakresie produkcji oraz sprzedaży pojazdów elektrycznych w USA oraz w Europie. Głównym problemem jest masowy zwrot prawie 100 tys. egzemplarzy elektrycznego SUV-a ID.4 w Stanach Zjednoczonych. Problem może wydawać się błahy (usterka drzwi, która może powodować otwarcie w czasie jazdy), jednak z pewnością spędza sen z powiek dyrektorom zarządzającym grupy motoryzacyjnej. Sytuacja ta zmusiła VW do wstrzymania produkcji tego modelu w fabryce Chattanooga (w stanie Tennessee). W konsekwencji pracę straciło około 200 ludzi. Ten stan może potrwać do początku 2025 roku.Sytuacja w Niemczech wydaje się być jeszcze gorsza. Grupa rozważa restrukturyzację, co będzie wiązało się z zamknięciem prawdopodobnie trzech fabryk. Konsekwencje tego działania są dość klarowne do przewidzenia – utrata pracy przez tysiące pracowników oraz redukcja wynagrodzeń. Decyzja ta jest częścią większej strategii. Potrzebne są dość drastyczne posunięcia żeby móc funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się świecie. VW planuje skoncentrować się na bardziej dochodowych segmentach. Koszty produkcji to jedno, drugie to wysoka konkurencja, głównie płynąca z Chin.To wszystko pokazuje, z jakimi trudnościami zmaga się globalny koncern motoryzacyjny, który uchodził za markę niesłychanie silną i stabilną. Idzie zmiana, do której VW musi się dostosować, czego efektem będzie nieuniknione spowolnienie. Jednak to jedyna droga, żeby w dalekiej perspektywie ponownie generować duże wzrosty i być jednym ze światowych liderów.Cena akcji VW od pierwszego kwartału 2021 roku podąża w trendzie spadkowym. Została ona zmniejszona o ponad 60 proc. od szczytu wyznaczonego niespełna 3,5 roku temu Notowania w ostatnim tygodniu ustanowiły minima równe poziomom z sierpniu 2020 roku.