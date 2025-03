Awersja do ryzyka

W piątek zobaczyliśmy na Wall Street znaczące spadki. Tym samym indeksy “wymazały” w większości wzrosty z ostatniego czasu. Dziś rano futures ponownie tracą a dołki z 13 marca są przez benchamrki amerykańskie wybijane lub ponownie testowane. Za dwa dni “Dzień Wyzwolenia” a na rynku dominują obawy o inflację oraz o wojny handlowe. Dolar stracił ale złoty zachowuje się zadziwiająco stabilnie. Dziś w Azji nastąpiła przecena, Nikkei znalazł się na najniższym poziomie od sześciu miesięcy.

Dziś rano poznaliśmy inflację w naszym kraju za marzec. Wyniosła ona 4,9 proc. w ujęciu rok do roku a wzrost miesiąc do miesiąca uplasował się na poziomie 0,1 proc. To wynik poniżej rynkowych oczekiwań i kolejny argument za obniżką stóp procentowych przez RPP. Złoty stracił nieznacznie po danych, kursy EUR/PLN oraz USD/PLN urosły odpowiednio do 4,1845 oraz 3,8650. Są to wstępne wyniki, pełne poznamy tuż przed Wielkanocą 15 kwietnia. W ostatnim czasie wiceprezeska NBP (Kightley) oficjalnie wyraziła swoje stanowisko w sprawie polityki monetarnej w naszym kraju uznając, że obecnie nie ma przestrzeni do cięć.Preferowana przez Fed miara inflacja opublikowana w piątek uplasowała się na poziomie 2,5 proc. r/r zgodnie z prognozami, natomiast wskaźnik bazowy wzrósł do 2,8 proc. r/r. Wyższy odczyt “core” może w pewnym stopniu studzić oczekiwania na mocniejsze łagodzenie warunków monetarnych w USA. Z kolei dochody amerykanów wzrosły o 0,8 proc. m/m a wydatki o 0,4 proc. (prognoza 0,5 proc. m/m).Z kolei indeks Uniwersytetu Michigan przedstawiający nastroje konsumentów spadł do 57 pkt. z poziomu 64,7 pkt miesiąc wcześniej. Cały czas jednak widoczny jest podział wyników ze względu na preferencje polityczne. Oczekiwania zrewidowano w dół a ocena bieżących warunków została skorygowanie nieznacznie w górę.W tym tygodniu poznamy szereg danych z amerykańskiego rynku pracy. Jutro będzie to ankieta JOLTS, w środę ADP, czwartek zasiłki dla bezrobotnych a w piątek raport NFP. Oprócz tego zostanie zaprezentowany wskaźnik ISM dla przemysłu oraz usług.Trump zagroził wprowadzenie ceł wtórnych na rosyjską ropę, jeśli z winy tego kraju nie zostanie zawarty rozejm. Taryfy miałyby być nałożone na import surowca z krajów, które kupują rosyjską ropę. Prezydent USA jednocześnie ostrzegł Ukrainę przed dużymi problemami w przypadku wycofania się z umowy surowcowej.