FinTechy liczą się coraz bardziej. Czego oczekują od nich konsumenci?

Usługi finansowe mają wieloletnią tradycję. Przez te lata istotnie ewoluowały. Dziś na porządku dziennym są neobanki, czyli instytucje finansowe świadczące swoje usługi wyłącznie poprzez kanał cyfrowy. Jak dowodzi opracowane przez EY badanie 2021 NextWave Global Consumer Banking Survey, z usług oferowanych przez FinTechy korzysta już blisko 3 na 10 konsumentów. Proces digitalizacji banków jeszcze się jednak nie zakończył - w znacznym stopniu stymulują go rosnące oczekiwania klientów m.in. w zakresie personalizacji usług.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duże grono klientów wybiera neobanki jako podstawową instytucję finansową?

Które z produktów bankowych są najczęściej używane przez konsumentów, którzy wybrali FinTechy?

Jakie czynniki mają kluczowe znaczenie przy wyborze instytucji finansowych?



Usługi finansowe mają wielowiekową tradycję, u której postaw leżało budowane przez dekady zaufanie. Ostatnie lata to jednak dynamiczne przełamanie tego paradygmatu i wiodąca rola takich czynników jak sprawność operacyjna, łatwość obsługi i dostępność usług w każdym zakątku globu. W bardzo krótkim czasie banki, aby utrzymać swoich klientów, z tankowców musiały przeobrazić się w motorówki. – mówi Janusz Zdrojewski, Lider obszaru architektury bankowej, EY Polska.

FinTechy stawiają na płatności i depozyty

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Produkty używane przez konsumentów, którzy wybrali neobanki jako podstawową instytucję finansową 69% osób, które wskazują FinTechy jako swój pierwszy wybór korzysta z produktów depozytowych Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zaufanie ma znaczenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kluczowe aspekty rozpatrywane przez konsumentów Relacje zbudowane z daną marką (74%) oraz zaufanie (73%) mają kluczowe znaczenie przy podejściu do wybieranych instytucji finansowych Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W stronę personalizacji i super aplikacji

Nie ulega wątpliwości, że od kontynuacji procesu cyfryzacji nie ma odwrotu. Jednakże będzie to wyścig nie na szybkość, a na odpowiedni balans. Wygra ten segment rynku, który zaoferuje najlepszy miks jakości usług, zaufania, personalizacji usług i ochrony danych. Aktualnie mocniejszą pozycję posiadają tradycyjne instytucje finansowe, jednak aktualnie pozostaje pytanie w jakim stopniu obronią swój rynkowy udział w przeciągu najbliższych lat – podsumowuje Janusz Zdrojewski, Lider obszaru architektury bankowej, EY Polska.

Bankowość, podobanie jak wiele innych sektorów gospodarki, znajduje się momencie dynamicznej transformacji technologicznej. Obejmuje ona nie tylko digitalizację produktów i usług oferowanych przez tradycyjne instytucje finansowe, ale również powstanie nowych graczy na rynku. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku serwisów streamingowych lub platform e-commerce, również w przypadku usług finansowych konsumenci zwracają się w kierunku cyfrowych rozwiązań oferowanych przez FinTechy lub tzw. Big Tech.Tradycyjne instytucje finansowe pozostają pierwszym wyborem dla większości konsumentów na świecie. Jednakże aż 27% osób – w skali globalnej - korzysta z usług neobanków. W przypadku 20% ankietowanych w wieku 25-34 to właśnie FinTechy są opcją numer jeden. Udział procentowy – z wyłączeniem najstarszych pokoleń – pozostaje zbliżony. Pokazuje to, że w przypadku bankowości internetowej często przypisywana wiekowi bariera technologiczna nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości.Kluczowym czynnikiem, którym FinTechy konkurują z tradycyjnymi instytucjami finansowymi jest płynność oraz szybkość realizacji cyfrowych płatności. Jednakże, neobanki dynamicznie rozszerzają swoje portfolio o usługi dotąd zarezerwowane wyłącznie dla banków. W efekcie aż 69% osób, które wskazują FinTechy jako swój pierwszy wybór korzysta z produktów depozytowych. Ten aspekt wyprzedza nawet cyfrowe płatności, na które wskazało 65% ankietowanych na świecie. W jasny sposób wskazuje to, że neobanki w kolejnych latach będą kontynuować proces rozwoju oferty, dodając kolejne usługi takie jak pożyczki lub produkty inwestycyjne.Wyniki badania wskazują, że konsumenci mają przeświadczenie że żadna instytucja finansowa nie zaspokoi w pełni ich wszystkich potrzeb. Klienci dla których banki pozostają pierwszym wyborem mają – średnio – 2,5 relacji z innymi instytucjami finansowymi. W przypadku FinTechów ten współczynnik rośnie do 3.FinTechy zyskują przewagę konkurencyjną, dzięki szybkości działania i większej elastyczności w dopasowywaniu rozwiązań do indywidualnych oczekiwań konsumentów. Jednakże, wyniki badania EY 2021 NextWave Global Consumer Banking Survey wskazują, że nawet największa sprawność operacyjna niknie przy braku zaufania.W tym aspekcie przewagę w dalszym ciągu posiadają tradycyjnie instytucje finansowe. Wynika to z kilku czynników, takich jak pewność dotycząca ochrony danych, posiadania poczucia wpływu i możliwości – w razie konieczności – załatwienia spraw osobiście w lokalnym oddziale banku.W efekcie to właśnie relacje zbudowane z daną marką (74%) oraz zaufanie (73%) mają kluczowe znaczenie przy podejściu do wybieranych instytucji finansowych. Dopiero na dalszych miejscach znalazła się oferta produktowa (68%) i poczucie kontroli (63%).Wyniki badania wskazują na wysokie oczekiwania klientów dotyczące integracji wszystkich wykorzystywanych rozwiązań finansowych w ramach jednej „super aplikacji”. Z jednej strony wydaje się, że to perspektywa stworzona dla neobanków, które mogą pełnić rolę agregatora wszystkich operacji, niekoniecznie będąc równocześnie podstawowym dostawcą danych usług. Jednakże, konsumenci – zwłaszcza na największych rynkach – oczekują, że to właśnie tradycyjne banki opracują i wdrożą odpowiedni ekosystem.Osiągnięcie pozycji lidera w tym wyścigu uzależnione jest od odpowiedniego zrozumienia wymagań klientów. Z jednej strony wymagają oni bowiem adresowania wyłącznie spersonalizowanych działań, z drugiej zaś bardzo wysoko stawiają poziom ochrony danych. Wymaga to ponad wszystko znalezienia odpowiednie balansu.