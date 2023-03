GPW w 2022: inwestorzy zagraniczni z rekordowym wynikiem na Rynku Głównym

GPW przeanalizowała strukturę inwestorów działających na jej rynkach w 2022 roku. Na Głównym Rynku dominowali inwestorzy zagraniczni, odpowiadając za 64 proc. obrotów, co jest historycznym rekordem. NewConnect inwestorzy indywidualni wygenerowali 84 proc. obrotów. Udział inwestorów zagranicznych na rynku kontraktów terminowych wyniósł 38 proc.

Główny Rynek GPW

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.) W 2022 r. największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW, tak jak w poprzednich latach, wygenerowali inwestorzy zagraniczni.

NewConnect

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.) Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni, którzy w 2022 r. odpowiadali za 84 proc. obrotów.

Rynek Instrumentów Pochodnych

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.) W 2022 r. na rynku derywatów wiodącą rolę odegrali inwestorzy zagraniczni, których udział w obrotach na rynku kontraktów terminowych osiągnął rekordowy poziom 38 proc.

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.) Udział inwestorów indywidualnych w obrotach opcjami wzrósł o 5 pp. rdr do 45 proc.

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.) Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł po 50 proc.

Catalyst

Tabela 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.) Na rynku obligacji Catalyst główną rolę w obrotach odgrywają instytucje krajowe, które w 2022 r. wygenerowały udział na poziomie 59 proc.

W 2022 r. największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW, tak jak w poprzednich latach, wygenerowali inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 64 proc., o 7 pp. więcej niż w 2021 r., co jest najwyższym wynikiem w historii. W II półroczu 2022 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 64 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I półroczu 2022 r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w 2022 r. wyniósł 19 proc., o 2 pp. mniej niż w 2021 r. W II połowie 2022 r. inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 20 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I połowie 2022 r. W 2022 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 17 proc. obrotów na Głównym Rynku GPW, o 5 pp. mniej rdr. W II połowie 2022 r. inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 16 proc. obrotów, 2 pp. mniej niż w I połowie 2022 r.W II półroczu 2022 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu inne podmioty instytucjonalne (29,4 proc.), na drugim animatorzy (25,9 proc.), a na trzecim firmy (17,2 proc.).Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni, którzy w 2022 r. odpowiadali za 84 proc. obrotów, co stanowi spadek o 4 pp. rdr. Udział inwestorów indywidualnych w II połowie 2022 r. wyniósł 86 proc., o 4 pp. więcej niż w I połowie 2022 r. W 2022 r. inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 11 proc. obrotów, o 4 pp. więcej niż w 2022 r., a zagraniczni - 5 proc. (o 1 pp. mniej rdr). Natomiast udział inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych w II połowie 2022 r. wyniósł odpowiednio: 10 proc. (-1 pp. rdr) oraz 4 proc. (-2 pp. rdr).W II półroczu 2022 r. na podium wśród instytucji krajowych na NewConnect uplasowały się firmy, które odpowiadały za 39 proc. obrotów akcjami, animatorzy – 32,6 proc. oraz inne podmioty – 21,7 proc.W 2022 r. na rynku derywatów wiodącą rolę odegrali inwestorzy zagraniczni, których udział w obrotach na rynku kontraktów terminowych osiągnął rekordowy poziom 38 proc., o 11 pp. więcej niż w 2021 r. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 35 proc. w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi, o 3 pp. więcej niż w roku 2021. Instytucje krajowe odpowiadały za 27 proc. obrotów na tym rynku, co stanowi spadek o 14 pp. rdr. Udział inwestorów indywidualnych w obrotach opcjami wzrósł o 5 pp. rdr do 45 proc., natomiast inwestorzy zagraniczni i krajowi instytucjonalni odpowiadali za: 34 proc. (-1 pp. rdr) i 21 proc. (-4 pp. rdr) obrotów na tym rynku. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł po 50 proc.W II półroczu 2022 r. wśród instytucji krajowych na rynku kontraktów terminowych na podium znaleźli się animatorzy, którzy odpowiadali za 56,5 proc. obrotów, na drugim miejscu firmy (21,7 proc.), na trzecim – inne podmioty (11,8 proc.). Na rynku opcji w obrotach dominowały firmy z wynikiem na poziomie 55,4 proc., animatorzy (42,5 proc.) oraz TFI (1,9 proc.). W II półroczu 2022 r. na rynku produktów strukturyzowanych na pierwszym miejscu uplasowali się Członkowie Giełdy (40,1 proc.), na drugim znalazły się firmy (30,2 proc.), a na trzecim animatorzy (29,4 proc.).Na rynku obligacji Catalyst główną rolę w obrotach odgrywają instytucje krajowe, które w 2022 r. wygenerowały udział na poziomie 59 proc., co stanowi spadek o 14 pp. wobec 2021 r. Inwestorzy indywidualni odpowiadali za 40 proc. obrotów (+14 pp. rdr), natomiast inwestorzy zagraniczni za 1 proc. (tyle samo co rok wcześniej).