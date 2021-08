GPW w I poł 2021: inwestorzy indywidualni z rekordem dekady na Rynku Głównym

W I połowie 2021 roku na Głównym Rynku GPW nadal rządzą inwestorzy zagraniczni, ale krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 24 proc. obrotów, co jest rekordem ostatniej dekady. Niezmiennie rządzą oni na NewConnect, gdzie odpowiadają za 88 proc. obrotów. Na rynku kontraktów terminowych udział inwestorów indywidualnych spadł o 8 pp. rdr do 34 proc.

Główny Rynek GPW

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.) W I połowie 2021 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

NewConnect

Rynek Instrumentów Pochodnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.) Udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 34 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.) Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 49 proc. i 51 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Catalyst

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.) Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 13 pp. rdr do 26 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

W I połowie 2021 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 55 proc., o 3 pp. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 24 proc. obrotów, co stanowiło wzrost o 2 pp. niż przed rokiem. Był to również najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 21 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I połowie 2020 r.Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 88 proc. obrotów, co stanowi spadek o 5 pp. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6 proc. obrotów, o 4 pp. więcej rdr. Instytucje odpowiadały za 6 proc. obrotów o 1 pp. więcej niż w tym okresie przed rokiem.W pierwszej połowie 2021 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 34 proc. (-8 pp. rdr), a opcjami 42 proc. (-7 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 9 pp. rdr do 29 proc. w obrotach kontraktami i był historycznie rekordowym udziałem, zarówno w wynikach za pierwsze półrocze, jak i cały rok w ciągu ostatnich 10 lat. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł również na opcjach i wyniósł 35 proc. (+ 5 pp. rdr). Stanowił również najwyższy odsetek w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w pierwszym półroczu tego roku do 37 proc. (-1 pp. rdr), a na rynku opcji zwiększył się do 23 proc. (+2 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 49 proc. i 51 proc.Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 13 pp. rdr do 26 proc. w pierwszej połowie 2021 r. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł do 1 proc. (+1 pp. rdr), natomiast inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 12 pp. rdr do 73 proc., co stanowi rekord wynikówz ostatniej dekady.