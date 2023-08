GPW w I poł. 2023: inwestorzy zagraniczni biją rekord

GPW zaprezentowała najnowsze dane odnośnie struktury inwestorów działających na jej rynkach w pierwszym półroczu bieżącego roku. Zaprezentowane informacje wskazują m.in. na nowy rekord Rynku Głównego, na którym aż 65-procentowy udział mieli inwestorzy zagraniczni - to najwyższy wynik, jaki zanotowano w I połowie roku na przestrzeni ostatniej dekady. A jak wyglądała sytuacja na innych rynkach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych?

W I połowie 2023 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni . Wyniósł on 65 proc., o 2 pp. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to najwyższy udział w pierwszym półroczu w ciągu ostatnich 10 lat.Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 17 proc. obrotów, co stanowiło spadek o 1 pp. w stosunku do poprzedniego roku. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 18 proc. obrotów, o 1 pp. mniej niż w I połowie 2022 r.W I półroczu 2023 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu były inne podmioty instytucjonalne z udziałem na poziomie 28,4 proc., na drugim miejscu z wynikiem 25,8 proc. znaleźli się animatorzy oraz na trzecim miejscu uplasowały się TFI (18,8 proc.).Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 85 proc. obrotów, co stanowi wzrost o 2 p. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6 proc. obrotów, tyle samo co przed rokiem. Instytucje odpowiadały za 9 proc. obrotów, o 2 pp. mniej niż w tym okresie przed rokiem. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w I półroczu 2023 r. firmy osiągnęły 41,0 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 34,5 proc., a inne podmioty instytucjonalne 17,9 proc.W I połowie 2023 r. udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 32 proc. (-3 pp. rdr), a opcjami na poziomie 40 proc. (-4 pp. rdr). Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 36 proc. udziału w obrotach kontraktami, czyli tyle samo co przed rokiem. Natomiast udział inwestorów zagranicznych na opcjach nie zmienił się i utrzymał najwyższy poziom osiągany w I półroczu w ciągu ostatnich lat tj. 35 proc.Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych wzrósł w I półroczu br. do 32 proc. (+3 pp. rdr), podobnie jak na rynku opcji, gdzie wzrósł o 4 pp. rdr i wyniósł 25 proc. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł równo po 50 proc., tak samo jak w I poł. 2022 r.Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 4 pp. rdr do 38 proc. w I połowie 2023 r. Udział inwestorów zagranicznych pozostał na tym samym 1 proc. poziomie. Wzrósł natomiast udział inwestorów instytucjonalnych do 61 proc. (+4 pp. rdr).W 2021 r. GPW zmieniła sposób pozyskiwania danych do wyliczania udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach giełdowych. Obecnie informacje te pochodzą ze zleceń maklerskich przekazywanych do systemu transakcyjnego Giełdy. Z tego względu modyfikacji uległ sposób agregowania i prezentacji danych dotyczących struktury procentowej krajowych inwestorów indywidualnych. Informacje o liczbie rachunków internetowych pochodzą z ankiet wysyłanych przez GPW do krajowych domów maklerskich. Natomiast informacja o liczbie aktywnych rachunków inwestycyjnych pochodzi z systemu transakcyjnego Giełdy – jest to liczba rachunków, z których w badanym okresie złożono co najmniej jedno zleceniena GPW.