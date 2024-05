Na co można przeznaczyć pieniądze z polisy na życie? © fotomek - Fotolia.com

Ubezpieczenie na życie kojarzy nam się głównie z zabezpieczeniem rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Tymczasem środki wypłacone z takiej polisy mogą być przeznaczone także na inne cele. Jakie? Na to pytanie odpowiadają eksperci z firmy Leadenhall Insurance.

Ubezpieczenie na życie postrzegane jest przede wszystkim jako forma zabezpieczenia najbliższych na wypadek śmierci osoby, która odpowiada za finansową kondycję rodziny. Tak faktycznie jest, ale warto pamiętać, że świadczenia z polisy mogą być przeznaczone nie tylko na prywatne, ale również na biznesowe czy zawodowe potrzeby ubezpieczonych. Ma to olbrzymie znaczenie dla setek tysięcy osób, które prowadzą w Polsce mikrofirmy i jednoosobowe działalności gospodarcze. Ich śmierć oznacza przecież ograniczone lub wyzerowane dochody dla rodziny, utratę zarobków dla pracowników czy utrudnienia dla kontrahentów. Co ważne, kupując polisę na życie, przedsiębiorcy nie ubezpieczają firmy, lecz siebie – konkretną osobę odpowiedzialną za zaciągnięte zobowiązania – wyjaśnia Renata Kudła-Rajca, Menadżer Zdalnych Koordynatorów Sprzedaży w Leadenhall Insurance.

Kliknij, aby powiekszyć fot. fotomek - Fotolia.com Na co można przeznaczyć pieniądze z polisy na życie? Świadczenia z polisy mogą być przeznaczone nie tylko na prywatne, ale również na biznesowe czy zawodowe potrzeby ubezpieczonych.

Środki na różne cele: od utrzymania rodziny po pensje pracowników

Dobrze jest pamiętać, że świadczenia z polisy są wolne od podatku od darowizn i nie stanowią masy spadkowej. To oznacza, że bliscy otrzymają pieniądze z ubezpieczenia niezależnie od postępowania spadkowego. Rynek oferuje dziś wiele tzw. produktów życiowych z wysokimi sumami ubezpieczenia na wypadek śmierci, które w znacznym stopniu są w stanie zabezpieczyć zobowiązania przedsiębiorcy – tłumaczy Renata Kudła-Rajca z Leadenhall Insurance.

Na przykład w naszym przypadku indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci na kwotę 2 mln zł dla 45-letniego przedsiębiorcy kosztuje ok. 300 zł miesięcznie przy umowie zawartej na 5 lat. Myślę, że dla wielu osób to niski koszt w porównaniu ze zobowiązaniami, które ponoszą każdego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Generalnie klienci mają dziś szerokie możliwości w zakresie polis na życie. Także osoby z dużymi zarobkami, którzy chcą się ubezpieczyć na ponadstandardowym poziomie, np. na sumę sięgającą 10 mln zł – dodaje Renata Kudła-Rajca.

Z punktu widzenia osób, które prowadzą lub otwierają firmę, ubezpieczenie na życie to zatem sposób na zapewnienie uposażonym członkom rodziny oraz spadkobiercom środków na utrzymanie i spłatę ewentualnych zobowiązań. Zaliczają się do nich m.in. wynagrodzenia pracowników, rozliczenia z kontrahentami, organami podatkowymi i leasingodawcami, a także niespłacone kredyty inwestycyjne czy obrotowe.Główną motywację do zakupu ochrony stanowią najczęściej ważne momenty w prywatnym i zawodowym życiu, takie jak założenie rodziny, otwarcie firmy, zmiana pracy czy zakup mieszkania. Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na takie czynniki jak wysokość składki, suma ubezpieczenia, która zazwyczaj zależy od wieku, stanu zdrowia, możliwości finansowych ubezpieczonego oraz długości trwania polisy bez zmienności warunków (składki i sumy).