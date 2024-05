Bank Millennium wprowadza do swojej oferty płatności odroczone. BLIK Płacę Później pozwala odłożyć zapłatę za kupiony towar o 30 dni. Usługa będzie udostępniona do końca maja wszystkim klientom.

Płatności odroczone zdobywają coraz większą popularność w polskim Internecie. Aktywnie pracowaliśmy przez ostatnie miesiące nad usługą BLIK Płacę Później, aby jak najlepiej odpowiadała preferencjom klientów. Bank Millennium jako pierwszy bank zdecydował się rozwijać z nami tę usługę, a teraz w efekcie wspólnej pracy obu zespołów kończymy jej pilotaż i udostępniamy BLIK Płacę Później na szeroką skalę. To był intensywny czas, w którym staraliśmy się jak najlepiej oddać BLIKOWE doświadczenia doceniane przez 16 milionów aktywnych użytkowników BLIKA - mówi Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bank Millennium udostępnia usługę BLIK Płacę Później Klienci, którzy będą chcieli skorzystać z usługi BLIK Płacę Później w Banku Millennium, poproszeni zostaną o jej aktywację podczas pierwszej transakcji w sklepie internetowym.

Z usługi BLIK Płacę Później mogą już korzystać pierwsi klienci Banku Millennium. Usługa będzie udostępniana stopniowo użytkownikom korzystającym ze smartfonów z systemem Android. Następnie trafi również do tych z urządzeniami z iOS. BLIK Płacę Później pozwala odłożyć zapłatę za kupiony towar o 30 dni. Taka forma finansowania podczas zakupów w sieci pozwala np. sprawdzić jakość lub rozmiar towaru bez angażowania własnych środków. Klienci najczęściej wykorzystują płatności odroczone do zakupów odzieży oraz elektroniki. Bank wprowadza nowe rozwiązanie wspólnie z Polskim Standardem Płatności (PSP).Klienci, którzy będą chcieli skorzystać z usługi BLIK Płacę Później w Banku Millennium, poproszeni zostaną o jej aktywację podczas pierwszej transakcji w sklepie internetowym. Po wybraniu odroczonej płatności zapadnie szybka decyzja kredytowa i użytkownik może otrzymać określony limit środków (między 500 a 4000 złotych) do wykorzystania w ramach usługi. Klient będzie mógł wtedy opłacić zamówienie, korzystając z przyznanych środków. Następnie w aplikacji mobilnej Banku Millennium może kontrolować wysokość przyznanego limitu, wykorzystaną na zakupy kwotę oraz termin, w którym powinien ją spłacić. Jeśli spłata zostanie wykonana w ciągu 30 dni od zakupu, klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Klienci Banku Millennium w Internecie najchętniej płacą właśnie BLIKIEM. W 2 połowie 2023 roku prawie 1,9 mln klientów banku przynajmniej raz skorzystało z płatności BLIKIEM.