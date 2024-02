W Credit Agricole Konto dla Ciebie Junior bez limitu wieku

Credit Agricole uzupełnia swoją ofertę o Konta dla Ciebie Junior, dedykowane dla dzieci poniżej 13. roku życia. Korzystanie z konta jest bezpłatne, a dzieci mogą wybrać kartę zbliżeniową z wybranym wizerunkiem. Rodzice mogą monitorować wszystkie transakcje dziecka w swojej aplikacji CA24 Mobile.

Przeczytaj także: Konto dla dziecka: 15 banków do wyboru

Konto dla dziecka to nie tylko wygoda, ale również doskonała furtka dla rodziców, którzy w przyjazny sposób chcą wprowadzić swoje dziecko w świat finansów. Wizyta z mamą lub tatą w prawdziwym banku, rozmowa z doradcą, sprawdzanie umowy, wybieranie wizerunku karty – to wszystko będzie dla takiego młodego człowieka wielkim przeżyciem. Poczuje się ważny, odpowiedzialny i niemal dorosły. To będzie dla niego najlepsza nauka – zaznacza Paulina Kałuża-Lelakowska, Senior Product Manager odpowiadająca za rozwój kont osobistych w banku Credit Agricole.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wizerunki kart Każdy młody klient banku może wybrać do konta zbliżeniową kartę z ulubionym obrazkiem (do wyboru jest ponad 70 wzorów kart, w tym specjalnie przygotowane z myślą o najmłodszych klientach).

Konto dla Ciebie Junior można otworzyć w każdej placówce banku. Do podpisania umowy wystarczy jeden rodzic lub opiekun prawny, który ma w Credit Agricole swoje konto osobiste. Potrzebny będzie również dowód osobisty dziecka, paszport lub legitymacja szkolna, a w przypadku, gdy dziecko nie ma jeszcze żadnego z tych dokumentów – akt urodzenia.Każdy młody klient banku może wybrać do konta zbliżeniową kartę z ulubionym obrazkiem (do wyboru jest ponad 70 wzorów kart, w tym specjalnie przygotowane z myślą o najmłodszych klientach), a potem płacić nią w sklepach i w internecie.Co ważne, rodzice, w swojej aplikacji CA24 Mobile, na bieżąco mogą podglądać wszystkie transakcje dziecka i w razie potrzeby interweniować ustawiając np. odpowiednie limity na karcie.