Kiedy konto dla dziecka, a kiedy kieszonkowe?

Edukacja finansowa jest bardzo ważna, bo pozwala lepiej zarządzać swoim budżetem. Zdaniem ekspertów z firmy Intrum im wcześniej wprowadzimy dzieci w świat finansów, tym szybciej i łatwiej zrozumieją, i docenią wartość pieniądza. Od czego zacząć edukację finansową dziecka? Kiedy założyć dziecku konto w banku? Kiedy dać pierwsze kieszonkowe?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wprowadzać dzieci w świat finansów?

Kiedy dać pierwsze kieszonkowe?

Kiedy jest pora na założenie konta bankowego dla dziecka?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Pokażcie swojemu dziecku, że potraficie mądrze planować budżet, porównując ceny i wybierając najkorzystniejsze oferty. Nie straszcie dzieci tematem ekonomii i nie kłóćcie się przy nich z powodu pieniędzy, by nie budzić negatywnych skojarzeń – podsumowuje Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Edukację najlepiej zacząć w okresie przedszkolnym. Gdy nasza pociecha ma około 3-4 lat, możemy wprowadzać podstawowe i proste pojęcia związane z finansami. Ważna jest również regularność takiej nauki i żeby przybrała ona postać zabawy, a nie sztywnych lekcji, na które dziecko jest za małe. Możemy np. stworzyć słowniczek pojęć związanych z finansami osobistymi i codziennie uczyć dziecko po jednym słowie zgodnie z literami alfabetu. Pamiętajmy jednak, by był on prosty, kolorowy i zawierał rysunki, tak by dziecko nie straciło zainteresowania po jednej lekcji. Ponadto taki wczesny wiek to dobry czas, by nauczyć dzieci rozpoznawania nominałów pieniędzy i liczenia ich. Nawet prosta zabawa w sklep może być doskonałą nauką dysponowania funduszami.Poziom trudności przekazywanej wiedzy powinien rosnąć razem z dzieckiem.Wiek 7-10 lat, to również dobry czas, by uzmysłowić dziecku, że pieniądze „nie rosną na drzewie” czy mama lub tata nie czerpią ich po prostu „ze ściany”, jak dzieci często myślą o bankomacie, a pieniądze są efektem pracy. Dziecko również może dostawać wynagrodzenie za drobne prace. Nie chodzi jednak o takie czynności, jak wyniesienie śmieci czy posprzątanie własnego pokoju, ponieważ to powinno należeć do codziennych obowiązków dziecka. Pociecha może dostawać „drobne” za pomoc rodzicom w ich projektach, takich jak np. sprzątanie ogrodu czy od sąsiadów za wyprowadzenie psa na spacer. Dziecko łatwiej doceni wartość pieniędzy, jeżeli będzie musiało włożyć pewien wysiłek w ich zdobycie, bo tak to wygląda w dorosłym życiu.Kolejny etap edukacji finansowej warto rozpocząć, gdy dziecko skończy 12-13 lat. Wtedy też nasze pociechy mają pierwsze większe wydatki (np. umawiają się ze znajomymi na wyjście na pizzę lub do kina) i muszą podejmować decyzje dotyczące pieniędzy. To dobry czas, by wprowadzać bardziej zaawansowane pojęcia związane z zarządzaniem pieniędzmi, takie jak np. inwestowanie czy kredyt. Na tym etapie można również rozważyć założenie dziecku konta oszczędnościowego w banku, by nauczyć je korzystania z karty płatniczej i rozwiązań, które oferuje dzisiaj bankowość elektroniczna.Gdy zdecydujemy się na założenie takiego konta, warto porównać oferty różnych banków. Dobrze byłoby, gdyby miało ono dodatkowe funkcje, takie jak np. produkty oszczędnościowe czy kartę przedpłaconą.Bez względu na fakt, czy planujemy rozpocząć przemyślaną i dopasowaną do wieku dziecka edukację finansową, przychodzi taki moment, że pociecha zacznie prosić o pieniądze na drobne, osobiste wydatki. To też moment, by podjąć decyzję, czy nasze dziecko będzie otrzymywać kieszonkowe, czyli określoną sumę pieniędzy w regularnych odstępach czasu. Eksperci od spraw wychowania mają różne, często odmienne teorie na temat kieszonkowego, jednak jest więcej argumentów przemawiających za tym, aby dzieci je otrzymywały. Posiadając „własne” pieniądze, dziecko uczy się ich wartości, oszczędzania oraz zarządzania nimi. Podejmuje własne decyzje i ponosi ich konsekwencje. Kwota kieszonkowego powinna rosnąć wraz z dzieckiem i jego potrzebami. Zwykle młodsze pociechy kupują za otrzymaną kwotę przekąski lub odkładają ją na większe zakupy. Natomiast, gdy dziecko podrośnie, kwota kieszonkowego powinna wzrosnąć. Dobrze by była ona na tyle wysoka, aby nastolatek mógł np. dwa razy w miesiącu wyjść za tę kwotę ze znajomymi do kina.Na koniec pamiętajcie, że dzieci uczą się poprzez obserwowanie i naśladowanie rodziców. Dlatego bardzo ważne jest, aby być dla pociechy przykładem podejmowania odpowiednich decyzji finansowych.