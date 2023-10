Kurs EUR/USD najniżej w tym roku

RPP rozpocznie dziś swe dwudniowe posiedzenie. Panuje bardzo duża niepewność co do decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych w Polsce, która zostanie ogłoszona jutro. Z 21 instytucji ankietowanych przez "Parkiet" 3 oczekują, że stopy pozostaną bez zmian na poziomie 6 proc., 11 spodziewa się spadku o 25 bp, 6 prognozuje spadek stóp o pół punktu procentowego, a jedna ponowną obniżkę o 0,75 proc. We wrześniu br. RPP zaszokowała rynek redukując wysokość stopy referencyjnej o ¾ pkt. proc.

Kurs USD/PLN utrzymywał się w pobliżu swoich półrocznych maksimów (+0,07 proc. ok. godz. 8:45). Również niewiele się zmieniał dziś rano kurs polskiej waluty względem euro (+0,01 proc).Kurs EUR/USD spadł dziś do najniższego poziomu od grudnia ub.r. Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena przyczaił się tuż poniżej poziomu 150 JPY z jednej strony chcąc kontynuować trwającą od stycznia zwyżkę, a z drugiej obawiając się interwencji banku centralnego Japonii takiej jak ta, która nastąpiła w październiku ub.r., gdy kurs USD/JPY poprzednio przekroczył poziom 150 JPY. Swój historyczny szczyt zaliczył dziś kurs amerykańskiego dolara względem tureckiej liry.Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara agresywnie wczoraj zwyżkował docierając do najwyższego poziomu od 1,5 miesiąca (ok. 28500 USD), ale ten atak „byków” został odparty i kurs zakończył dzień lekko poniżej poziomu 27500 USD. Dziś ok. godz. 8:45 kurs BTC/USD ponownie próbował zwyżkować (+0,56 proc.).Swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Rentowność 10-latek rządu USA utrzymywała się w pobliżu swoich ostatnich 16-letnich rekordów (4,699 proc. dziś ok. godz. 9:05). Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu, która w minionym tygodniu osiągnęła najwyższy poziom od 3 miesięcy pozostawała dziś rano poniżej poziomu 5,9 proc.Na Wall Street brak było wczoraj dominującej tendencji (S&P 500 +0,01 proc., DJIA -0,22 proc., Nasdaq 100 +0,83 proc.). W trakcie poniedziałkowej sesji średnia przemysłowa Dow Jonesa zaliczyła swój najniższy od początku czerwca br. poziom. Ok. godz. 9:15 naszego czasu kontrakty na S&P 500 wykazywały minimalną zmianę (-0,02 proc.).Francuski CAC 40 zaliczył dziś swój najniższy poziom od marca br. (-0,41 proc. ok. godz. 9:00). Nad najniższym poziomem od marca ub.r. osiągniętym w minionym tygodniu chybotał się niemiecki DAX (-0,45 proc.).Na GPW WIG-20 spadł dziś rano do najniższego poziomu od kwietnia br. (-0,77 proc. ok. godz. 9:20). Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne minima ustanowiły dziś kursy akcji spółek Datawalk i Captor Therapeutics.Cena kontraktów na pszenicę na CBOT, która w piątek osiągnęła swój najniższy poziom od 3 lat odbijała się w górę wczoraj i dziś rano. Cena kontraktów na soję na CBOT, która wczoraj zaliczyła swój najniższy poziom od grudnia 2021, ale zakończyła dzień niewielkim wzrostem dziś rano ponownie zniżkowała (-0,55 proc. ok. godz. 8:55). Ceny kontraktów na ropę naftową zaliczył dziś swe najniższego od 3 tygodni poziomu (WTI –0,2 proc., Brent -0,33 proc. ok. godz. 8:55).