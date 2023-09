Cena kakao o krok od swego szczytu z 2011 roku, kurs USD/TRY najwyżej w historii

Na Wall Street po wczorajszej publikacji danych o CPI (roczna dynamika CPI drugi miesiąc z rzędu w górę do 3,7 proc., roczna dynamika bazowego CPI najniżej od prawie 2 lat na poziomie 4,3 proc.) brak było wczoraj jakiejś dominującej tendencji (S&P 500 +0,12 proc., DJIA -0,2 proc., Nasdaq 100 +0,38 proc.). Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy notowały minimalne wzrosty (S&P 500 +0,15 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii przeważały w czwartek zwyżki. Japoński Nikkei 225 (1,41 proc.) był dziś najwyżej od tygodnia, a australijski All Ordinaries wzrósł o 0,5 proc.

W Europie dla odmiany dzień rozpoczął się niewielkimi zniżkami (DAX -0,33 proc., CAC 40 -0,43 proc.).Na GPW początek czwartkowej sesji przyniósł niewielkie wzrosty (WIG-20 +0,27 proc.). Najwyższy kurs w historii osiągnęła cena akcji PZU, zaś najniżej w swej historii były notowania akcji Pepco Group NV. Wśród składowych mWIG-u 40 aż o ponad 21 proc. drożały dziś rano akcje Ciechu osiągając swój najwyższy poziom od 7 lat. Wczoraj KI Chemistry zaprosiło do sprzedaży do 11.752.018 akcji spółki, po 54,25 zł za papier. Najniżej od ponad rok był kurs akcji Bumechu. Jeśli chodzi o akcje tworzące sWIG-80, to swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś notowania spółek AB i Grupa Ambra.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA lekko dziś rano rosła (4,26 proc. ok. godz. 10:30). Powyżej poziomu 5,6 proc. utrzymywała się rentowność 10-latek polskiego rządu. Najwyżej od ponad roku była rentowność 10-latek rządu Turcji.Kurs EUR/USD był dziś rano stabilny (+0,08 proc.), podobnie jak notowania amerykańskiego dolara do japońskiego jena (-0,02 proc.). Swój historyczny rekord zaliczył dziś kurs amerykańskiego dolara względem tureckiej liry.Po wczorajszym silnym umocnieniu złotego, o którym spekulowano, że było spowodowane interwencją NBP na rynku walutowy, dziś rano polski złoty minimalnie słabł (EUR/PLN +0,16 proc., USD/PLN 0,07 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara próbował dziś wyjść na swe 2-tygodniowe maksimum (+0,32 proc. ok. godz. 10:30).Ceny kontraktów na ropę naftową notowanych na NYMEX-ie i ICE, które wczoraj osiągnęły swe najwyższe od listopada ub.r. poziomy, ale zakończyły dzień niewielkimi spadkami, dziś ponownie wznowiły próbę zwyżki (WTI +0,92 proc., Brent +0,84 proc. ok. godz. 10:15). Kurs kontraktu na gaz ziemny na NYMEX-ie rósł dziś rano po wczorajszym spadku o 1,83 proc. Na rynku metali taniały dziś rano złoto (-0,29 proc.), srebro (-1,72 proc.) i platyna (-0,39 proc.), natomiast rosły ceny palladu (+0,26 proc.) i miedzi (+0,56 proc.). Cena kontraktów na kakao notowanych na ICE była wczoraj już o krok od poziomu swego szczytu z 2011 roku. Dziś rano lekko drożały soja, cukier i bawełna, natomiast taniała pszenica, która 2 dni temu zaliczyła swój najniższy poziom ceny od końca 2020 roku.