Czwartkowe "objęcia bessy" na indeksach rynków akcji

Po tym jak wczoraj amerykański rynek akcji nie wytrzymał napięcia związanego z wyczekiwaniem na dzisiejsze wystąpienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella na gromadzącym członków władz banków centralnych z całego świata dorocznym sympozjum w Jackson Hole (pierwsze od 27 lipca br. „objęcia bessy” na indeksach; S&P 500 -1,35 proc., DJIA -1,08, Nasdaq 100 -2,19 proc.), dziś rano prawie wszystkie główne indeksy rynków akcji w Azji i Oceanii zniżkowały (Nikkei 226 -2,05 proc.). Zwracało uwagę kolejne 2-letnie minimum chińskiego Shanghai B-Share Index (-1,93 proc.).

„Objęcia bessy” pojawiały się w czwartek również na świecowych wykresach głównych europejskich indeksów giełdowych, ale dziś rano nie widać tu było jakieś zdecydowanej tendencji (DAX -0,02 proc., CAC 40 +0,11 proc. ok. godz. 9:45).Na GPW WIG-20 zaliczył dziś rano swój najniższy poziom od początku czerwca br. (-0,65 proc. ok. godz. 10:10). Kurs akcji Cyfrowego Polsatu był dziś najniżej od 10 lat. Wśród składników mWIG-u 40 najniżej od 2009 roku była cena akcji ukraińskiej spółki Kernel Holding. Od bardzo dawna nie zdarzyła się sytuacja, w której żadna z akcji wchodzących w skład sWIG-u 80 nie notowała swego cyklicznego maksimum ceny, natomiast swe cykliczne minima osiągnęły kursy 3 spółek (Bowim, Polenergia i Photon Energy).Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych, która na początku tego tygodnia wyszła na najwyższy od 2007 roku poziom, próbowała dziś rano drugą sesję z rzędu odrabiać środową stratę (4,25 proc.). Po trzech sesjach spadku rosła dziś rano rentowność 10-latek polskiego rządu (5,703 proc.).Lekko umacniał się dziś rano amerykański dolar (EUR/USD -0,36 proc., USD/JPY +0,09 proc. ok. godz. 9:55).Zmiany na rynku polskiego złotego były niewielkie (EUR/PLN -0,19 proc., USD/PLN +0,22 proc. ok. godz. 9:55).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara od tygodnia konsoliduje się wokół poziomu 26000 USD po spadku o 9,2 proc. z poprzedniego czwartku (BTC/USD -0,45 proc. ok. godz. 9:55).Ceny kontraktów na ropę naftową próbowały dziś rano odrabiać poniesione w ciągu minionych ponad 2 tygodni straty (WTI +0,76 proc., Brent +0,74 proc. ok. godz. 9:50). Podobnie działo się na rynku gazu ziemnego w USA (+0,28 proc.). Lekko drożały miedź (+0,64 proc.) i platyna (+0,3 proc.), a taniały złoto (-0,26 proc.), srebro (0,26 proc.), pallad (-0,27 proc.). Nieznacznie rosły dziś rano ceny kontraktów na soję, pszenicę i bawełnę, minimalnie taniał natomiast cukier.