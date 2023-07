Za nami tydzień wzrostów ryzykownych aktywów i spadków wartości USD

Cały ubiegły tydzień przyniósł osłabienie dolara amerykańskiego, wzrosty indeksów giełdowych oraz spadek rentowności amerykańskich obligacji. Kluczowym wydarzeniem była publikacja inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, która zaskoczyła rynki pozytywnie spadając o więcej niż oczekiwano. Piątkowy raport Uniwersytetu Michigan przyniósł wysoką wartość, co spowodowało, że szansa na wrześniową podwyżkę przez Fed urosła, choć wciąż rynek daje jej mniej szans niż 20 proc.

Głównym tematem w ubiegły piątek było silne odbicie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych po wzroście zaufania konsumentów w USA. Roczne oczekiwania inflacyjne z ankiety konsumenckiej Uniwersytetu Michigan były wyższe niż oczekiwano. Umocniło to szanse na podwyżkę stóp procentowych o 25 pb w przyszłym tygodniu i wzbudziło obawy, że Fed będzie musiał zrobić jeszcze więcej w przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, ubiegły tydzień był pozytywny dla ryzykownych aktywów. Akcje zyskały, rentowności amerykańskich obligacji spadły, a dolar obniżył się do najniższego poziomu od 15 miesięcy.Rozpoczął się sezon wyników na Wall Street. W ubiegły piątek trzy duże amerykańskie banki opublikowały lepsze od oczekiwań wyniki finansowe (JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo).Przychody JPMorgan Chase wzrosły do rekordowego poziomu w drugim kwartale, dzięki podwyżkom stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i przejęciem First Republic Bank. Przychody firmy w wysokości 41,3 mld USD pobiły oczekiwania analityków. Wells Fargo uzyskał wyższy dochód odsetkowy netto niż wskazywał konsensus rynkowy. Bank podniósł swoje prognozy na cały rok. Akcje tego pierwszego banku zyskiwały ponad 2,5 proc. ale ostatecznie zamknęły dzień z wynikiem 0,6 proc. na plusie. „Papiery” drugiej instytucji po silnych wzrostach na otwarciu straciły ostatecznie 0,34 proc.Akcje firmy United Health urosły o ponad 7 proc. po tym, jak gigant ubezpieczeniowy odnotował lepsze niż oczekiwano zyski i przychody. Firma zarobiła 6,14 USD na akcję przy przychodach w wysokości 92,9 mld USD. Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewali się zysku w wysokości 5,99 USD na akcję przy przychodach w wysokości 91 mld USD. UnitedHealth podniósł również dolną granicę swoich całorocznych prognoz zysków.Na jutro zaplanowane są raporty takich instytucji jak Bank of America, Goldman Sachs oraz Morgan Stanley.Przejdźmy teraz na rynki surowcowe. Umowa wspierana przez ONZ, która pozwoliła Ukrainie na eksport zboża i innych produktów spożywczych podczas trwającej inwazji Rosji, wygasa już dziś. Znane jako Inicjatywa Czarnomorska, porozumienie osiągnięte w lipcu ubiegłego roku pozwoliło na międzynarodowe dostawy kukurydzy, pszenicy, jęczmienia i innych produktów spożywczych z trzech wyznaczonych portów na Ukrainie, która została nazwana "spichlerzem Europy". Teraz przyszłość porozumienia jest niejasna. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że część umowy, która ułatwiłaby podobny eksport z jego kraju, nie została spełniona. Według Kremla, Putin powiedział w rozmowie telefonicznej z prezydentem RPA Cyrilem Ramaphosą w sobotę, że Rosja nadal napotyka przeszkody w eksporcie żywności i nawozów, wbrew zobowiązaniom zawartym w umowie, które miały znieść takie bariery. Z kolei prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który pomógł pośredniczyć w zawarciu umowy, powiedział w piątek, że wierzy, iż Putin odnowi umowę. Z przekazanych dziennikarzom imformacji, Erdogan rozmawiał z Moskwą przez telefon i rzekomo on oraz Putin są „po tej samej stronie” jeśli chodzi o przedłużenie umowy.Pszenica na CBOT w piątek rosła o 3,4 proc. To już trzeci z rzędu dzień zysków. Aktualnie buszel jest wyceniany w okolicach 670 centów.