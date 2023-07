Hossa na hiszpańskim rynku akcji

Drugie półrocze rozpoczęło się na rynkach akcji Azji i Oceanii od wzrostów głównych indeksów (Nikkei +1,7 proc.). Zwyżka była kontynuowana na giełdach europejskiej (DAX +0,32 proc., CAC 40 +0,2 proc. ok. godz. 10:05). Kolejny raz hiszpański IBEX 35 osiągnął swój najwyższy poziom od lutego 2020.

WIG-20 próbował przełamać tendencję spadkową (+0,45 proc. ok. godz. 10:10). Swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji Kruk, PKO BP, mBanku i Alior Banku. Wśród indeksów sektorowych GPW swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś WIG-Banki, WIG-Budownictwo i WIG-Nieruchomości. Wśród składników mWIG-u 20 najwyżej w historii był kurs akcji dewelopera Develia. Jeśli chodzi o składniki sWIG-u 80, to swe nowe cykliczne maksima osiągały dziś ceny akcji spółek AB PL, Atal, Ambra, Sanok Rubber Company, Enter Air i Wawel.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych utrzymuje się w pobliżu swoich ponad 3-miesięcznych maksimów. Rentowność 10-latek polskiego rządu atakuje poziomy swoich minimów z lutego i maja br.Swe nowe historyczne maksima zaliczyły dziś kurs amerykańskiego dolara i euro względem tureckiej liry. Znów słabło względem amerykańskiego dolara euro (-0,37 proc. ok. godz. 9:50). Do swego najwyższego poziomu od listopada ub.r. zbliżał się kurs USD/JPY.Lekko słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,09 proc., USD/PLN +0,46 proc. ok. godz. 9:55).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara nadal tkwi tuż powyżej poziomu 30000 USD w okolicach swego lokalnego szczytu z kwietnia br.Cena kontraktów na ropę naftową utrzymuje dziś rano swe poziomy z piątku (WTI -0,07 proc., Brent -0,03 proc.). O ponad 2 proc. tanieją kontrakty na gaz ziemny na NYMEX-ie. Brak jest jakiejś zdecydowanej tendencji na rynku metali szlachetnych: złoto -0,49 proc., srebro +0,55 proc., platyna -1,3 proc., pallad -0,37 proc. Swój piątkowy wzrost próbowała dziś rano kontynuować cena kontraktów na miedź na COMEX-ie.