mWIG-40 najwyżej od lutego 2022, sWIG-80 atakuje poziom szczytu z jesieni 2021

Na giełdach Azji i Oceanii brak było dziś dominującej tendencji, chociaż zwracało uwagę odbicie się japońskiego Nikkei 225 od jego 23-letniego maksimum ustanowionego ponad 2 tygodnie temu (-0,98 proc.). Wakacyjny nastrój panował na giełdach europejskich (DAX +0,09 proc., CAC 40 +0,1 proc. ok. godz. 10:15).

WIG-20 tracił ok. godz. 10:15 o 0,48 proc. sWIG-80 atakował poziom swoich szczytów z września-listopada 2021. mWIG-40 osiągnął dziś najwyższy poziom od lutego 2022. Nadal swe nowe cykliczne maksima osiągały dziś WIG-Banki i WIG-Nieruchomości. Wśród składników WIG-u 20 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły ceny akcji spółek Kęty, Alior Bank i PKO BP. Nowe przynajmniej rocznej maksima ustanowiły dziś ceny akcji spółek Develia i Dom Development (składniki mWIG-u 40) oraz Vercom, Atal, AB PL i Wawel (składowe sWIG-u 80).Rentowność amerykańskich 10-letnnich obligacji skarbowych utrzymywała się w okolicach swe najwyższego od marca poziomu. Rentowność 10-latek polskiego rządu, która wczoraj próbowała atakować poziomy swoich minimów z maja i lutego br. lekko rosła.Niewiele się działo na rynku walutowym (EUR/USD -0,08 proc., USD/JPY -0,12 proc. ok. godz. 10:00).Polski złoty minimalnie się umacniał (EUR/PLN -0,14 proc., USD/PLN –0,07 proc. ok, godz. 10:00).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wrócił poniżej poziomu 31000 USD (-0,36 proc. ok, godz. 10:00).Po wczorajszym spadku lekki rosły dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI +0,93 proc., Brent +0,88 proc. ok godz. 9:45). Kurs kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie spadał o 0,66 proc. Trzeci dzień z rzędu próbowały drożeć metale szlachetne (złoto +0,29 proc., srebro +0,09 proc., platyna +1,12 proc., pallad +1,96 proc.). Gorzej szło miedzi, która ok. godz. 9:50 taniała na COMEX-ie o 0,22 proc.