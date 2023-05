Nikkei najwyżej od 1,5 roku, rand najsłabszy w historii

Kurs podejrzewanego ostatnio o to, że może podzielić niebawem los kilku poprzednich banków regionalnych w USA, które upadły, PacWest Bancorp spadł wczoraj o 22,7 proc. Najwyraźniej nerwowość na rynku tych akcji nadal się utrzymuje na bardzo wysokim poziomie. Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 lekko rosła o 0,22 proc. ok. godz. 9:30.

Dziś na rynkach akcji w Azji i Oceanii Nikkei 225 osiągnął najwyższy poziom od 1,5 roku. Większość pozostałych indeksów tego regionu jednak dziś spadła.Główne indeksy europejskie rozpoczęty piątkowe notowania wzrostami (DAX +0,35 proc., CAC 40 +0,74 proc. ok. godz. 9:30).Rosły również w piątkowy poranek głównie indeksy na GPW (WIG-20 +0,6 proc. ok. godz. 9:50). Wśród składników WIG-u 20 swój najwyższy od roku poziom osiągnął kurs Allegro. Wśród komponentów mWIG-u 20 po wzroście o 9 proc. na najwyższy poziom od roku wyszła cena akcji Amrestu. Jeśli chodzi o akcje spółek wchodzących w skład sWIG-u 80, to o ponad 11 proc. taniały dziś rano akcje spółki Toya, zaś kursy akcji R22 i Wawelu osiągnęły dziś swe nowe roczne maksima.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych cały czas balansuje w pobliżu swoich tegorocznych minimów (dziś 3,4 proc.). Na razie nie widać tu specjalnie silnego wpływu nabrzmiewającej stopniowo kwestii podniesienia – lub nie - przez Kongres USA wyczerpanego już limitu zadłużenia federalnego.Po dwóch dniach spadku cena kontraktów na ropę naftową nadal dziś rano lekko zniżkowały (WTI -0,32 proc., Brent -0,41 proc.). Spadała dziś rano również cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie (-1,37 proc. ok. 9:35). Wczoraj w Rotterdamie cena kontraktów na węgiel kamienny spadła do najniższego poziomu od stycznia 2022. Najniżej od 2021 roku była wczoraj cena kontraktów na gaz ziemny notowanych w Holandii. Najniższy od 3 lat poziom osiągnęły wczoraj cena kontraktów na tarcicę na CME.Kurs EUR/USD spadł wczoraj do najniższego poziomu od miesiąca osiągając poziom 1,09 USD, a dziś rano ok. godz. 9:20 lekko odbijał w górę (+0,14 proc.). Amerykański dolar lekko umacniał się dziś rano w stosunku do japońskiego jena (USD/JPY +0,26 proc. ok. godz. 9:15). Po trwającym w tygodniu rajdzie w górę swój nowy historyczny rekord osiągnął kurs USD względem południowoafrykańskiego randa. Poprzedni rekord został ustanowiony w kwietniu 2020. Podobny rekord został ustanowiony przez kurs EUR/ZAR. Szerokość kanału trwającego od czerwca trendu wzrostowego kursu USD/ZAR zostawia jeszcze miejsce dla dalszej zwyżki.Złoty, który w tym tygodniu był najsilniejszy w stosunku do euro i amerykańskiego dolara od ponad roku wykazywał dziś rano niewielkie zmiany (EUR/PLN +0,11 proc., USD/PLN -0,03 proc. ok. godz. 9:26).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wyłamał się wczoraj w dół z prawie 2-miesięcznej formacji „głowy z ramionami” utworzonej w strefie mniej więcej 27000-31000 USD. Dziś rano ten ruch w dół był kontynuowany (-2,69 proc. ok. godz. 9:10). Kurs był coraz bliżej kluczowego poziomu wsparcia, jaki stanowią jego szczyty z sierpnia ub.r. i lutego br. znajdujące się w okolicach poziomu 25000 USD. Te – pokonane w marcu br. szczyty – wydają się wyznaczać „linię szyi” 9-miesięcznej formacji „odwróconej głowy z ramionami”.