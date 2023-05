Oczekiwanie na dzisiejsze dane z USA na temat CPI

Głównym tematem, który zajmować będzie dzisiaj inwestorów będą dane na temat rocznej dynamiki CPI w USA, które zostaną opublikowane o godz. 14:30. Ekonomiści oczekując, że w kwietniu br. roczna dynamika CPI pozostanie na poziomie 5 proc. Gdyby tak się stało byłby to pierwszy od czerwca ub.r. miesiąc bez – choćby niewielkiego -spadku tej miary tempa inflacjo. Roczna dynamika wskaźnika inflacji bazowej („core CPI) ma zgodnie z oczekiwaniami lekko spaść z poziomu 5,6 proc. do 5,5 proc.

W oczekiwaniu na te dane dziś rano ok. godz. 9:50 cena kontraktów na S&P 500 wykazywała niewielką zmianę (-0,03 proc.).Na giełdach Azji i Oceanii lekko przeważały dziś spadki głównych indeksów (Nikkei 225 -0,41 proc.).Podobnie było ok. godz. 10:10 na europejskich rynkach akcji (DAX –0,43 proc., CAC 40 -0,32 proc.).Na warszawskiej giełdzie WIG-20 tracił ok. godz. 10:10 0,29 proc., natomiast swój najwyższy od roku poziom zaliczył mWIG-40. Wśród indeksów sektorowy GPW najwyżej od stycznia ub.r. był dziś WIG-Informatyka zdominowany przez akcje Asseco Poland (udział 35,9 proc.) i LiveChat (udział 25,8 proc.). Wśród składników WIG-u 20 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Allegro Asseco Poland. Wśród spółek, których akcji wchodzą w skład sWIG-u 80 najwyżej od przynajmniej roku były dziś kursy akcji spółek Selena FM, Ambra, Vercom i Wittchen.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych lekko dziś rano spadała, ale pozostawała powyżej poziomu 3,5 proc. Natomiast rentowność tamtejszych 2-latek rosła i przebywała ponad poziomem 4 proc. W najbliższym czasie zapewne coraz bardziej uwagę inwestorów przykuwać będzie kwestia trwających w Kongresie USA negocjacji w sprawie podwyższenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia rządu federalnego, które osiągnęło już obecnie obowiązujący limit.Kurs EUR/USD nadal przebywał poniżej poziomu 1,10 USD, wokół którego oscyluje od prawie miesiąca. Euro i amerykański dolar osiągnęły dziś rano swe najwyższe od 2020 roku poziomy kursów w stosunku do południowoafrykańskiego randa. Minimalnie – o +0,07 proc. – słabł dziś w stosunku do amerykańskiego dolara japoński jen.Kurs EUR/PLN „tradycyjnie” ostatnio zaliczył dziś swój najniższy poziom od lutego 2022 roku. Ponieważ kurs tej pary walutowej opuścił w kwietniu br. kanał ponad 3-letniego trendu wzrostowego, wydaje się, że w średnim terminie można tu liczyć na dalsze spadki. Kurs USD/PLN niewiele się dziś rano zmieniał (USD/PLN +0,02 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara nadal tkwił dziś rano poniżej poziomu 28000 USD, ale – na razie? - nie podejmował prób przełamania w dół swych minimów z drugiej połowy marca i drugiej połowy kwietnia i skierowania się w stronę kluczowego poziomu wsparcia wyznaczanego w okolicach poziomu 25000 USD przez maksima kursu z sierpnia ub.r. i lutego br.Ceny kontraktów na ropę naftową próbowały dziś rano korygować swe wzrosty z okresu minionych 4 sesji (WTI -0,71 proc., Brent -0,66 proc. ok. godz. 9:30). Taniały także lekko na NYMEX-ie kontrakty na gaz ziemny (Henry Hub). Na rynku metali szlachetnych brak było w środę rano jednoznacznej tendencji (złoto -0,33 proc., srebro +0,15 proc., platyna +0,15 proc., pallad -0,55 proc.).