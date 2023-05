Kurs EUR/JPY najwyżej od 2008 roku

Trwa oczekiwanie na wynik jutrzejszego posiedzenia FOMC (Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku) w USA. Oczekiwana jest podwyżka wysokości podstawowych stóp procentowych w USA o 0,25 pkt. proc. Cena kontraktów terminowych na S&P 500 utrzymywała się tuż poniżej swoich ponad 8 miesięcznych maksimów. Japoński Nikkei 225 atakował dziś poziom swego szczytu z sierpnia ub.r. chwilowe osiągając najwyższy poziom od stycznia ub.r.

Na rynkach akcji w Europie zmiany poziomów głównych indeksów były niewielkie (ok. godz. 10:00 DAX 0,00, CAC 40 -0,17 proc). Niemiecki indeks zaliczył dziś swój najwyższy poziom od stycznia ub.r.Na GPW WIG-20 zyskiwał ok. godz. 10:10 0,8 proc. przebywając w okolicy swego maksimum ze stycznia br. Wśród składników tego indeksu taniały dziś rano tylko akcje KGHM, zaś cena akcji Dino Polska zaliczyła dziś swe historyczne maksimum. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom w historii osiągnęła dziś cena akcji Budimexu. Wśród składników sWIG-u 80 nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś kurs akcji spółek Mirbud, Wittchen oraz MCI.Po wczorajszym dosyć silnym wzroście spadała dziś rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA pozostając poniżej poziomu 3,6 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu była dziś rano poniżej poziomu 5,9 proc.Ze swojego najniższego od 22 miesięcy poziomu próbowała się odbić dziś rano cena kontraktów na pszenicę na CBOT. Zmiany cen kontraktów na surowce energetyczne były dziś ok. godz. 10:15 niewielkie (WTI-0,21 proc., Brent 0,11 proc., Henry Hub +0,73 proc. ok. godz. 10:15). Poza palladem, który lekko odreagowywał wczorajszy silny spadek, taniały pozostałe metale szlachetne.Kurs USD/JPY osiągnął dziś swój najwyższy poziom od 2008 roku. Notowania EUR/USD utrzymywały się poniżej poziomu 1,10 USD.Polski złoty lekko umacniał się względem euro (-0,06 proc. ok. godz. 10:20) i słabł względem USD (+0,51 proc.).Po silnym wczorajszym spadku kurs BTC/USD rósł dziś ok. godz. 9:45 o 0,23 proc. Bardzo silny poziom wsparcia na tym rynku jest wyznaczany przez przebite w marcu br. szczyty kursu z sierpnia ub.r. (25214 USD) oraz lutego br. 25190 USD). Rozmiary opuszczonej górą formowanej pomiędzy czerwcem 2022 a marcem 2023 w strefie ok. 15000-25000 USD formacji „odwróconej głowy z ramionami” sugerują średnioterminową zwyżkę kursu BTC/USD do okolic poziomu 40000 USD.