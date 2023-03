Subkonto ZUS - zasady podziału i dziedziczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i transferowane do osób uprawnionych. Aby otrzymać środki po zmarłym, należy złożyć wniosek.

Prowadzimy je dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w wojewódzkie śląskim.

Ubezpieczony posiadający subkonto w ZUS ma prawo do wskazania osoby do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci.

Warto wskazać uprawnionych

Osoba, która nie przystąpiła do OFE, gdy podejmowała pierwszą pracę, z której wynikał obowiązek ubezpieczeń społecznych, dostała od ZUS wezwanie. Informowaliśmy w nim, że zgodnie z ustawą ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej współmałżonkiem. Zaznaczyliśmy też, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków z subkonta po jej śmierci – wyjaśnia Beata Kopczyńska.

ZUS przygotował formularz do wypłaty

Nie ma potrzeby korzystania z pośredników, czy jakiś firm, aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS. Można to załatwić bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wystarczy przyjść do ZUS i wypełnić przygotowany przez nas wniosek o tranfer/wypłatę środków z subkonta. Jest on dostępny w każdej placówce ZUS, jak też można go pobrać ze strony internetowej www.zus.pl – dodaje rzeczniczka.

Podział środków na subkoncie w przypadku członkostwa w OFE

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym ma indywidualne konto w ZUS. W ramach tego konta jest wyodrębnione subkonto.Na subkonto w ZUS trafia 4,38% składki emerytalnej, jeśli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo 7,3% składki emerytalnej, jeśli nie jest członkiem OFE.Zebrane środki na subkoncie, w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej bądź śmierci osoby, która posiadała subkonto w ZUS, podlegają podziałowi.Ubezpieczony posiadający subkonto w ZUS ma prawo do wskazania osoby do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci . Taką dyspozycję można zmienić w każdym czasie. Podział środków na subkoncie będzie dokonywany w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie na podstawie wniosku, osoby uprawnionej do tych środków.Jeśli nie będzie takiego wskazania, środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej.W przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadził jedynie subkonto (nie była też członkiem OFE) na podstawie złożonego wskazania, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, choć przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku.Wówczas wnioskodawca swoją dyspozycję o wypłatę czy transfer środków może zrobić poprzez gotowy formularzu USS „Wniosek o transfer/ wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej”.Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, to proces podziału środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Taki wniosek w pierwszej kolejności należy złożyć w OFE, aby otrzymać należne środki.OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, jak i o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania podziału.Zatem podział środków na subkoncie jest konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak do ZUS wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, Zakład ma trzy miesiące na dokonanie podziału i wypłaty środków zapisanych na subkoncie.