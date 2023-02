Kurs EUR/USD nadal lekko poniżej poziomu 1,06

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji, odbiły się w wczoraj w górę z najniższych od stycznia poziomów (S&P 500 +0,53 proc., DJIA +0,33 proc., Nasdaq Composite +0,72 proc.). Dziś rano na giełdach Azji i Oceanii brak było dominującej tendencji. Najsilniej – o 1,29 proc. - zwyżkował japoński Nikkei 225, zaś największy spadek zanotował Hang Seng (-1,68 proc.).

W Europie na początku piątkowej sesji na rynkach akcji przeważały niewielkie wzrosty głównych indeksów (DAX +0,22 proc., CAC 40 +0,57 proc.).Na GPW ok. godz. 9:20 był notował minimalną zmianę (+0,02 proc.). Wśród składników mWIG-u 40 najwyższy od końca 2019 roku był dziś rano kurs Fabryki Maszyn Famur. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek PlayWay, Sygnity oraz Synektik.Trzeci dzień z rzędu spadały dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach rozwiniętych.Lekko – o ok. 1,1 proc. – odbijały w górę dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie, która w środę spadła do najniższego poziomu od września 2020, utrzymywała się w okolicach swego 6-sesyjnego maksimum (+1,85 proc. ok. godz. 9:05). Ceny kontraktów na pszenicę na CBOT spadła dziś rano do najniższego poziomu od miesiąca.Kurs amerykańskiego dolara do japońskiego jena przekraczając wczoraj poziom 135 JPY osiągnął najwyższy poziom od 2 miesięcy, ale nie zdołał utrzymać zdobytego terytorium (dziś rano 0,11 proc. ok. godz. (9:55). Kurs EUR/USD wczoraj spadł poniżej poziomu 1,06 i poranne próby powrotu powyżej tego poziomu okazały się na razie nieudane.Zmiany kursu złotego dziś rano były niewielkie (EUR/PLN -0,01 proc., USD/PLN +0,06 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara po tym jak odbił się w ostatnich dniach od znajdującego się w okolicach poziomu 25000 USD oporu wyznaczanego przez jego szczyt z sierpnia znajdował się dziś rano nieco poniżej poziomu 24000 USD (-0,06 proc. ok. godz. 8:55).