Pallad najtańszy od marca 2020

Nasdaq Composite zamknął się w piątek na najniższym poziomie od początku lutego (-0,61 proc.). Wzrosły natomiast na ostatniej sesji minionego tygodnia S&P 500 (+0,22 proc.), DJIA (+0,5 proc.). Dziś rano ok. godz. 9:40 kontrakty na S&P 500 lekko spadały (-0,12 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii lekko przeważały dziś niewielkie spadki. Największy – -0,92 proc. – notował singapurski Straits Times Index.

Na giełdach europejskich nowy tydzień rozpoczynał się przeważnie od niewielkich wzrostów głównych indeksów (DAX +0,25 proc., CAC 40 +0,49 proc. ok. godz. 9:45).WIG-20, który w piątek silnie spadła osiągają najniższy poziom od ponad miesiąca, dziś ok. godz. 9:45 lekko spadał o 0,14 proc. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom od marca 2020 osiągnął dziś kurs akcji Ciechu.Rentowność 10-latek rządu Stanów Zjednoczonych wzrosła w piątek na najwyższy poziom od miesiąca i dziś rano utrzymywała się w pobliżu piątkowych poziomów (3,745 proc.). Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wyszła dziś rano na najwyższy poziom od 17 stycznia (6,134 proc. ok. godz. 9:25).Lekko spadały dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI -1,02 proc., Brent -0,96 proc. ok. godz. 9:30). Lekko natomiast zwyżkowała cena kontraktu na amerykański gaz ziemny na NYMEX-ie (+0,72 proc.), która w styczniu spadła do najniższego poziomu od końca 2020 roku. Taniały dziś metale szlachetne (złoto -0,13 proc., srebro -0,7 proc., platyna -0,86 proc., pallad -0,29 proc.).Pallad był dziś najtańszy od marca 2020.Amerykański dolar drożał dziś rano wyraźnie względem japońskiego jena (USD/JPY +0,71 proc). Kurs - EUR/USD -0,04 proc. ok. godz. 9:20 - osiągnął dziś najniższy poziom od miesiąca.Minimalnie słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,09 proc., USD/PLN +1,11 proc. ok. godz. 9:25).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który spadł w minionym tygodniu poniżej poziomu 22000 USD, utrzymywał się nadal poniżej tego poziomu dziś ok. godz. 9:20 minimalnie zyskując (+0,12 proc.).