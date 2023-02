Amerykańskie indeksy giełdowe najniżej od początku lutego

Na najniższych od początku lutego br. poziomach zamknęły się wczoraj główne indeksy rynku akcji w Stanach Zjednoczonych (S&P 500 -0,88 proc., DJIA -0,73 proc., Nasdaq Composite -1,02 proc.). Zniżki głównych indeksów przeważały dziś również na giełdach Azji i Oceanii. Najsilniejszą notował Hang Seng.

Niezbyt dużymi spadkami otworzyła się piątkowa sesja na europejskich rynkach akcji (DAX -0,31 proc., CAC 40 -0,19 proc. ok. godz. 9:30).WIG-20 spadał w piątek ok. godz. 9:30 o 0,81 proc. Wśród składników WIG-u 20 poziom swego rocznego maksimum wyrównał na początku sesji kurs akcji spółki Asseco Poland. Wśród składników mWIG-u 40 najwyżej od ponad roku była dziś cena akcji spółki Benefit Systems. Wśród składników sWIG-u 80 najwyższy poziom od 2011 roku osiągnął dziś rano kurs akcji spółki Sygnity, natomiast swój najniższy poziom w historii osiągnął kurs akcji PCF Group.Minimalnie rosła dziś rano znajdująca się poniżej poziomu 3,7 proc. rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Rentowność polskich 10-latek była dziś rano na tym samym poziomie co na czwartkowym zamknięciu (5,914 proc.).Cena kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie spadła wczoraj po raz kolejny do najniższego od stycznia ub.r. będąc już 4-krotnie niżej niż w szczycie z marca ub.r. Ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych w Europie spadła wczoraj do poziomów minimalnie wyższych od styczniowych wielomiesięcznych minimów. Dziś rano kontrakty na gaz ziemny na NYMEX-ie lekko drożały (+0,62 proc. ok. godz. 9:15). Minimalnie taniała ropa naftowa (WTI -0,32 proc., Brent -0,27 proc.).Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena spadł dziś rano poniżej poziomu 130 JPY (1,18 proc. ok. godz. 9:05). USD słabł minimalnie względem euro (+0,06 proc.). Czeska korona była dziś rano najsilniejsza względem euro od 2008 roku.Praktycznie bez zmian w stosunku do euro i amerykańskiego dolara był dziś kurs polskiego złotego (EUR/PLN +0,03 proc., USD/PLN +0,02 proc. ok. godz. 9:10).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara zanotował wczoraj swój największy spadek od 11 listopada ub.r. (-5,07 proc.) i spadł poniżej poziomu 22000 USD do najniższego poziomu od 20 stycznia br. Dziś rano kurs lekko odreagowywał w górę (+0,62 proc. ok. godz. 9:05).