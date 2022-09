Dziś rano WIG-20 najsilniejszy w Europie

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji wzrosły wczoraj drugi dzień z rzędu (S&P 500 +0,66 proc., DJIA +0,61 proc., Nasdaq Composite +0,6 proc.). Dziś wzrosty notowały również wszystkie główne indeksy giełd w Azji i Oceanii. Najsilniej – o +2,84 proc. – zwyżkował Hang Seng, a Shanghai B-Share index wzrósł do najwyższego poziomu od ponad 3 lat.

Przeczytaj także: Spadek cen ropy naftowej pozytywnie wpłynął na rynki akcji?

Przeczytaj także: Cena kontraktów na prawa do emisji dwutlenku węgla w UE najniżej od marca

„Zielono” było również dziś rano na giełdach europejskich (DAX +0,25 proc., CAC 40 +0,3 proc.), a niespodziewanie najsilniejszym europejskim indeksem był na początku dzisiejszej sesji WIG-20 (+1,94 proc. ok. godz. 9:20).Wśród składników KGHM najsilniej odbijały w górę ceny akcji KGHM (+4,9 proc. ok. godz. 9:20). Wśród składników mWIG-u 40 najsilniej – o 5,48 proc. - spadała cena akcji spółki DataWalk, która podała dziś szacunek straty operacyjnej poniesionej w I półroczu 2022 (-113,6 mln zł). Wśród składników sWIG-u 80 spadający o 5,56 proc. ok. godz. 9:20 kurs akcji spółki Forte znalazły się najniżej od września 2020. Na drugim biegunie był utrzymujący się na poziomie swego historycznego maksimum kurs Alumetalu.Lekko spadała dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA (do 3,302 proc.) nadal jednak utrzymując się wyraźnie poniżej rentowności amerykańskich 2-latek (3,5045 proc.).Odbijały dziś rano w górę ceny kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie próbując wrócić powyżej poziomu 8 USD/mmBtu (+2,02 proc. ok. godz. 8:50). Stabilne były ceny kontraktów na ropę naftową utrzymując się nieco powyżej swoich ok. 7-miesięcznych minimów osiągniętych w środę. Wczoraj najniżej od marca była cena kontraktów na emisje CO2 w USA (-2,59 proc.). Cena tych kontraktów, który w połowie sierpnia sięgnęła prawie 100 euro za tonę wczoraj kosztowały już tylko 67,24 euro.Słabł dziś amerykański dolar. Kurs USD/JPY, który w środę był najwyżej od 1998 roku, spadał dziś rano o 0,96 proc. Również kurs EUR/USD dzięki porannemu wzrostowi (+0,69 proc.) wyszedł powyżej parytetu (1,00661) osiągając najwyższy poziom od ponad tygodnia.USD tracił dziś również względem polskiego złotego (-0,69 proc. ok. godz. 8:55) i był stabilny względem euro (+0,02 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wykonał dziś silny – najsilniejszy od 27 lipca br. – ruch w górę. Ok. godz. 8:45 kurs BTC/USD rósł o 6,78 proc. wychodząc ponownie powyżej poziomu 20000 USD. W ten sposób kurs BTC/USD przełamał w górę linię ponad 3-tygodniowego trendu spadkowego.