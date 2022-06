Koniec korekty wzrostowej na rynku akcji, czy tylko przerwa?

Trwający przez miniony tydzień wzrost cen akcji w USA został wczoraj gwałtownie przerwany. W jednym ruchu amerykańskie indeksy skasowały prawie połowę ostatnich wzrostów. S&P 500 stracił 2,01 proc., średnia przemysłowa Dow Jonesa spadła o 1,56 proc., zaś Nasdaq Composite zniżkował o 2,98 proc.

Giełdy Azji i Oceanii w większości podążyły dziś rano śladami amerykańskiego rynku akcji, chociaż skala spadków była tu bardziej umiarkowana. Najsilniej spadał dziś Hang Seng (2,08 proc.) i koreański Kospi (-1,6 proc.).Słabe były dziś rano również rynki akcji w Europie, ale skala spadków podobnie jak w Azji była mniejsza niż ta zanotowana wczoraj w USA (DAX –0,96 proc., CAC 40 –0,43 proc.).WIG-20 tracił ok. 9:30 1,24 proc. W mniejszym stopniu spadały pozostałe główne indeksy GPW. Wśród indeksów sektorowych ponad 2 proc. traciły dziś rano WIG-Górnictwo (KGHM -2,23 proc.) i WIG-Gry (CD Projekt -2,92 proc.).Na słabość rynków akcji długoterminowe obligacje reagowały dziś spadkami rentowności. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanu Zjednocznych, która 2 tygodnie temu wyszła na najwyższy poziom od 2011 roku wynosiła ok. 9:30 3,155 proc.Kontrakty na ropę taniały dziś rano o ok. 0,3 proc. Trzecią z rzędu sesję rosła cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie (+3,59 proc.). Cena kontraktów na miedź na COMEX-ie balansowała tuż nad poziomem swych ostatnich rocznych minimów (-0,93 proc.).Kurs EUR/USD flirtował z poziomem 1,05 (-0,13 proc.). Amerykański dolar ponownie ustanowił dziś swój historyczny szczyt względem indyjskiej rupii. Złoty nie wykonywał dziś rano większych ruchów (EUR/PLN -0,19 proc., USD/PLN +0,01 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara ponownie spadł poniżej poziomu 20000 USD (-2,15 proc. ok. 9:15).