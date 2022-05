BUX zyskuje dzięki decyzji UE w sprawie embarga na rosyjską ropę

W Europie na rynkach akcji brak było dziś rano dominującej tendencji. Najsilniejszy wzrost – o +1,87 proc. – notował rano węgierski BUX, który próbował odrabiać część dużych strat poniesionych w poprzednim tygodniu. Ten wzrost można przypisać wczorajszej decyzji UE o wyłączeniu ropy przesyłanej rurociągami z wprowadzonego embarga na rosyjską ropę naftową, co było ustępstwem na rzecz Węgier, które do tej pory blokowały wprowadzenie kolejnej rundy sankcji na Rosję.

Ta decyzja UE dotyka również częściowo - podobnie jak Węgry pozbawione dostępu do morza - Czechy i Słowację, ale tu brak było pozytywnej reakcji. Czeski PX tracił 1,23 proc. Słowacki SAX był wczoraj najniżej od roku. Niemiecki DAX tracił 0,55 proc., zaś francuski CAC 40 -0,47 proc.Giełdy w Stanach Zjednoczonych były wczoraj zamknięte z powodu obchodów „Memorial Day”. Kanadyjski S&P/TSX Composite Index zyskał wczoraj 0,82 proc. wychodząc na najwyższy poziom od 3 tygodni. Chilijski IPSA Index osiągnął najwyższy poziom od 3 lat, ale zakończył poniedziałkową sesję minimalną stratą (-0,03 proc.). Dziś rano kontrakty na główne indeksy rynku akcji w USA korygowały ostatnie wzrosty (S&P 500 –0,8 proc.).Na rynkach akcji Azji i Oceanii lekko przeważały dziś wzrosty. Najsilniej – o ponad 1 proc. – zwyżkowały dziś nowozelandzki NZX50, tajwański TAIEX oraz Shanghai Composite. Shanghai B-Share Index był dziś najwyżej od 3 lat. Najwięcej – 0,9 proc. – tracił australijski All Ordinaries.WIG-20, który wczoraj zamknął się na najwyższym poziomie w maju dziś rano spadał o 0,82 proc. Wśród składników sWIG-80 swe nowe cykliczne maksima ustanawiały dziś rano akcje Unimotu i Bowimu.Rosła dziś rano zauważalnie rentowność 10-letnich obligacji rządu USA. Podobny trend obserwowany był dziś na większości najważniejszych rynków obligacji w Azji i Oceanii.Ceny kontraktów na ropę naftową po raz kolejny rosły (WTI +1,26 proc., Brent +1,53 proc.) zbliżając się do poziomu 120 dolarów za baryłkę. Wczoraj najwyżej od 2016 roku były kontakty na biały cukier na ICE.Kurs EUR/USD lekko dziś rano korygował wzrosty z ostatnich 2 tygodnie (-0,28 proc.). Amerykański dolar umacniał się również w podobnym stopniu względem japońskiego jena (USD/JPY +0,24 proc.). Złoty lekko słabł (EUR/PLN +0,08 proc., USD/PLN +0,38 proc.).Bitcoin lekko korygował we wtorkowy poranek wczorajszy silny wzrost (-0,88 proc.).