Cena akcji CD Projekt najniżej od 4 lat

Na amerykańskim rynku akcji nadal słaby był wczoraj rynek Nasdaq (Nasdaq Composite -2,35 proc.), ale już średnia przemysłowa Dow Jonesa przezwyciężyła słabość i wzrosła we wtorek o 0,15 proc. Na wtorkowej sesji najwyższy poziom od 2019 roku osiągnął chilijski IPSA Index. Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy rosły o +0,42-0,86 proc.

Na rynkach akcji Azji i Oceanii brał było dziś jakiejś dominującej tendencji. Najsilniej – ponad 1 proc. – zwyżkowały dziś chińskie Shanghai B-Share i Shanghai Composite. Największy spadek - -0,74 proc. – notował indonezyjski JCI.Na europejskich giełdach przeważały dziś rano lekkie wzrosty (DAX +0,75 proc., CAC 40 +0,64 proc.). Najwyższy od 2015 roku poziom osiągnął portugalski PSI 20.Polski rynek akcji otworzył się na plusach (WIG-20 +0,54 proc.), ale pozostawał poniżej poziomów ponad 2-tygodniowych maksimów z początku tego tygodnia. WIG-Gry był dziś rano najniżej od listopada 2018. Główną przyczyną był spadek ceny akcji CD Projekt do najniższego poziomu od 4 lat.Na rynkach 10-letnich obligacji skarbowych w krajach rozwiniętych przeważały dziś rano spadki rentowności. Ta tendencja rozpoczęła się ponad 2 tygodnie temu i w przypadku 10-latek rządu USA sprowadziła wczoraj ich rentowności do najniższego poziomu od miesiąca.Kontrakty na ropę naftową drożały dziś rano o niecały 1 proc. utrzymując się powyżej poziomu 110 USD. Wczoraj o ponad 8 proc. spadły kontrakty na węgiel kamienny na giełdzie w Rotterdamie.Kurs EUR/USD lekko korygował dziś rano ostatnie wzrosty (-0,38 proc.). Kurs EUR/PLN, który wczoraj spadł do najniższego poziomu od końca lutego, pozostawał dziś w okolicach wczorajszego zamknięcia.Kurs BTC/USD nadal poruszał się w obrębie formującej się od ponad 2 tygodni wokół poziomu 30000 formacji „trójkąta symetrycznego” (+0,66 proc.).