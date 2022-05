Czy wsparcie na BTC/USD wytrzyma?

Kurs Bitcoina wobec amerykańskiego dolara już drugi dzień znajdował się w bardzo ciekawym miejscu, a mianowicie na poziomie swoich minimów z maja-lipca ub.r. znajdujących się w okolicach poziomu 30000 USD. Jeśli ten poziom wsparcia zostanie przełamany, to można oczekiwać spadku kurs BTC/USD o dalsze kilkanaście procent do poziomu dolnego ograniczenia kanału rozpoczętego w listopadzie ub.r. trendu spadkowego (obecnie ok. 25000 USD).

Wczorajsze popołudniowe nadzieje, że WIG-20 zdoła utworzyć drugą w ciągu 3 sesji „białą świecę” okazały się ostatecznie płonne. Mniej więcej w momencie, w którym obudziły się rynki w USA nadeszła podaż i wczorajsza sesja zakończyła się ostatecznie na WIG-u 20 15-tą czarną świecą (zamknięcie poniżej otwarcia) w trakcie ostatnich 16 sesji. Od szczytu „wojennej” korekty wzrostowej utworzonego 30 marca na wykresie WIG-u 20 w trakcie 26 sesji utworzone zostały 22 „czarne” świece. W rezultacie tej słabości WIG-20 i WIG były wczoraj jedynymi głównymi indeksami europejskich rynków akcji, które zanotowały swe nowe przynajmniej roczne minima.Pomimo podobnego do obserwowanego na GPW popołudniowego osłabienia główne indeksy rynków akcji w Europie zdołały utrzymać się na plusach (DAX +1,15 proc., CAC 40 +0,51 proc.). W USA Nasdaq Composite i S&P 500 co prawda zaliczyły na początku wtorkowej sesji swe nowe roczne minima, ale jednak zdołały zakończyć sesję na lekkich plusach.Dzisiejsze notowania na rynkach akcji w Azji i Oceanii nie przyniosły jakichś poważniejszych rozstrzygnięć (japoński Nikkei 225 +0,18 proc.). Europa ponownie próbowała dziś rano przełamać trend spadkowy (DAX +0,47 proc., CAC 40 +0,94 proc.). Ceny kontraktów na amerykańskie indeksy ostrożnie próbowały w środowy poranek kontynuować odbicie (S&P 500 +0,29 proc.).GPW nadal pozostawała słaba na tle pozostałych europejskich giełd (ok. 9:30 WIG-20 -0,26 proc.).Dolar nie był dziś rano już tak silny jak ostatnio (EUR/USD +0,24 proc., USD/JPY –0,29 proc.). Złoty umacniał się dziś rano w ślad za euro (USD/PLN –0,63 proc., USD/PLN -0,4 proc.).Rentowność amerykańskich 10-latek spadła dziś rano ponownie poniżej 3 proc. (2,96 proc.).Na rynkach surowców kontrakty na ropę naftową drożały dziś rano o ok. 2 proc. utrzymując się nieco ponad poziomem 100 dolarów (WTI 101,62 USD, Brent 104,44 USD). Lekko odbijały w górę ceny metali szlachetnych (złoto +0,32 proc.).