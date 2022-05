Rentowność amerykańskich 10-latek powyżej 3 proc. po raz pierwszy od 3,5 lat

Po kończącym kwiecień silnym spadku główne indeksy amerykańskiego rynku akcji we wtorek lekko rosły drugi dzień z rzędu (S&P 500 +0,48 proc., DJIA +0,2 proc., Nasdaq Composite +0,22 proc.). Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy ostrożnie kontynuowały ostatnie odbicie (S&P 500 +0,22 proc.).

Na części rynków Azji i Oceanii nadal trwały obchody Święta Pracy. Poza tajwańskim TAIEX-em (+0,41 proc.), główne indeksy czynnych dziś giełd tego regionu świata spadały (najsilniej – o 1,13 proc. - Hang Seng).Na europejskich giełdach przeważały dziś rano umiarkowane spadki głównych indeksów. Niemiecki DAX tracił -0,29 proc., a francuski CAC 40 -0,33 proc. Indeksy rynków akcji euro zapewne pozytywnie reagując na wcześniejszą słabość euro pozostawały jednak powyżej poziomów swoich minimów z końca kwietnia.Po wtorkowej przerwie w notowaniach na GPW WIG-20 zbliżał się dziś rano do poziomu swego wojennego minimum z 24 lutego br. (-0,38 proc.). Swe nowe cykliczne minima ustanawiały dziś WIG-Gry i WIG-Media. Swe nowe roczne minimum zaliczył dziś rano kurs akcji Wirtualnej Polski. Wśród składników sWIG-u 80 najniżej od przynajmniej roku były ceny akcji Erbudu i Onde, zaś swe nowe cykliczne maksima po silnych ponad 7 proc. wzrostach ustanawiały ceny akcji Boryszewa i Arctic Paper.Rentowność 10-letnich obligacji rządu Australii ustanowiła dziś swój nowy najwyższy od 2014 roku poziom. W tym tygodniu rentowność 10-latek rządu USA sięgnęła 3 proc. po raz pierwszy od końca 2018 roku. Swe nowe cykliczne maksima ustanawiały dziś rentowności 10-latek krajów strefy euro.Cena kontraktów na ropę naftową nadal przebywała w obrębie czegoś wyglądająca jak prawie 2-miesięczna formacja „trójkąta zniżkującego” (dziś rano WTI +1,46 proc., Brent +1,31 proc.).Kurs amerykańskiego dolara stabilizował się w pobliżu swoich osiągniętych ostatnio wieloletnich rekordów wobec euro i jena. Złoty również nie wykazywał dziś rano większych zmian. Co może zaskakiwać rosyjski rubel był we wtorek najsilniejszy wobec amerykańskiego dolara od marca 2020. Kurs USD, który 7 marca przekroczył poziom 150 RUB, spadł wczoraj do poniżej 70 RUB.Kurs BTC/USD przebywał w pobliżu poziomów swoich kwietniowych minimów (+1,37 proc.).