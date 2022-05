Kwiecień na S&P 500 i WIG-u 20 był najsłabszy od marca 2020

W kwietniu S&P 500 stracił 8,8 proc. To największy spadek tego indeksu od marca 2020 (-12,51 proc.), czyli od miesiąca, w którym nastąpiło apogeum covidowej paniki. WIG-20 stracił w kwietniu 12,89 proc., czyli najwięcej od lutego (-14,38 proc.) i marca (-14,48 proc.) 2020 roku.

Kwietniowe spadki indeksów rynków akcji strefy euro były generalnie mniejsze (DAX -2,2 proc., CAC 40 -1,89 proc.), co można próbować przypisywać pozytywnemu wpływowi dewaluacji euro do najniższego poziomu względem dolara od 5 lat. Podobnie było w przypadku japońskiego Nikkei 225, który stracił w kwietniu jedynie 2,92 proc., co również można wiązać ze spadkiem kursu jena do najniższego poziomu względem amerykańskiego dolara od 20 lat.Rynek akcji w USA zamknął miniony tydzień i miesiąc silnymi spadkami w piątek (S&P 500 -3,63 proc., DJIA -2,77 proc., Nasdaq Composite 4,17 proc.) Nasdaq Composite i Nasdaq 100 spadły do najniższego poziomu od końca 2020 roku. Dziś rano ceny kontraktów na te indeksy odbijały się w górę o 0,66-0,85 proc.Część rynków akcji w Azi i Oceanii było zamkniętych z powodu obchodów dnia pracy (w Chinach potrwają do środy). Główne indeksy czynnych giełd w tym regionie dziś spadały (najmocniej - -1,31 proc. - tracił australijski All Ordinaries.Prawie cała Europa zaczynała maj spadkami (DAX –0,74 proc., CAC 40 -1,17 proc.).Spadał również WIG-20 (-0,92 proc.). WIG-Gry i WIG-Media ustanawiały dziś swe nowe cykliczne minima (ten pierwszy był najniżej od końca 2018 roku, ten drugi był najniżej od wiosny ub.r.). Najniżej od przynajmniej roku były ceny akcji CD Projekt, Allegro, Cyfrowego Polsatu, Budimexu, Onde i Erbudu.Rentowności 10-letnich obligacji w wielu krajach strefy euro – Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Holandii i Portugalii – wyszły dziś rano na nowe cykliczne maksima. Wcześniej podobnie uczyniły rentowności 10-latek rządu Australii.W piątek na najwyższy poziom od czerwca 2020 wyszły na COBT ceny kontraktów na ryż. Kontrakty na amerykańską ropę (WTI) lekko dziś rano taniały, zaś ropa Brent drożała dziś o 0,83 proc.Zmiany kursów głównych walut były dziś niewielkie (USD/JPY + 0,37 proc., EUR/USD -0,02 proc.). Również minimalne zmiany notował w poniedziałkowy poranek złoty.Kurs BTC/USD zwyżkował dziś rano o 1,74 proc.