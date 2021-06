Jak bezpiecznie korzystać z aplikacji finansowych?

Finansowe aplikacje mobilne są coraz popularniejsze. Z badania przeprowadzonego na zlecenie UOKiK wynika, że prawie 70 proc. konsumentów używa ich do obsługi konta bankowego. Jak z nich korzystać bezpiecznie?

Rozwój aplikacji finansowych jest korzystny dla konsumentów, bowiem ułatwia dostęp do usług i pozwala zaoszczędzić cenny dla nas czas. Wymaga jednak zachowania ostrożności i zwrócenia uwagi na kwestie bezpieczeństwa, aby nie paść ofiarą cyberprzestępców – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Cieszymy się, że konsumenci przekonują się do używania bezpiecznych aplikacji finansowych. Niedopuszczalne jest jednak, aby były one wymagane do korzystania z podstawowych funkcjonalności czy unikania opłat, jeżeli klient zawierając umowę z bankiem na to się nie godził – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Problemy z aplikacjami finansowymi

Jak bezpiecznie korzystać z aplikacji?

Używaj oryginalnych aplikacji swojego banku lub znanych firm pobranych bezpośrednio ze sklepu Google Play czy Apple Store.

Na bieżąco aktualizuj oprogramowanie – zarówno aplikacje, jak i system operacyjny czy antywirusowy Twojego urządzenia.

Zabezpiecz korzystanie z aplikacji unikatowym, niepowtarzanym hasłem, odciskiem palca lub systemem rozpoznawania twarzy (tj. biometrycznie, jeśli urządzenie i aplikacja posiadają taką funkcję).

Nie przekazuj nikomu, pod żadnym pozorem, danych dotyczących logowania się do aplikacji finansowej.

Ustaw dzienne limity przelewów, płatności internetowych itd. – pozwoli to zminimalizować potencjalne straty finansowe.

Podawaj swoje dane tylko zaufanym podmiotom.

Korzystaj z aplikacji finansowych w bezpiecznym otoczeniu.

Jeżeli ktoś skradł dane do logowania do twojej aplikacji lub nielegalnie wyrobił duplikat karty SIM i wykonywał nieautoryzowane transakcje, jak najszybciej zawiadom o tym swój bank i policję. Zmień także hasła do aplikacji.

Aplikacje finansowe pozwalają wykonywać różnego rodzaju operacje finansowe z poziomu smartfona lub innego urządzenia mobilnego. To wygodne i bardzo popularne, zwłaszcza wśród młodych, rozwiązanie.Z aplikacji bankowych korzysta 68 proc. konsumentów - wynika z sondażu PBS. Najchętniej korzystają z nich osoby młode (w grupie 15-29 lat to 77 proc.).Z jakich jeszcze aplikacji finansowych korzystają Polacy? 27 proc. badanych korzysta z aplikacji do operacji finansowych online (m.in. paypall, skrill). 18 proc. używa aplikacji do transakcji w konkretnych sklepach (m.in. lidl pay, orlen pay). 14 proc. ankietowanych Polaków korzysta z wirtualnych portmonetek (m.in. revolut, curve, googlepay, applepay), a 12 proc. z aplikacji do płatności w podróży (m.in. Uber, Bolt, skycash, autopay).Z badania wynika, że aż 23 proc. Polaków nie korzysta z żadnej aplikacji finansowej. Wśród osób 60+ odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 37 proc.Polacy najczęściej używają aplikacji finansowych powiązanych z posiadanymi usługami finansowymi, np. aby przeprowadzić operacje bankowe oraz zapłacić za produkty i usługi.Główną motywacją do korzystania z aplikacji finansowych jest łatwość obsługi i wygoda (68 proc.). Blisko połowa badanych (49 proc.) korzysta z nich, ponieważ są powiązane z innym produktem finansowym, np. kontem walutowym. Wystąpiła także sytuacja, w której badany twierdził, że bank wymusił na nim założenie takiej aplikacji.Kilka miesięcy temu Prezes Urzędu interweniował, gdy mBank zapowiedział, że w nowej taryfie prowizji niezbędnym warunkiem do zwolnienia z opłat za kartę będzie zalogowanie się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej. W ocenie UOKiK bank nie powinien jednak narzucać konsumentom warunków, których spełnienie wymaga od nich poniesienia dodatkowych wydatków (np. na zakup odpowiedniego urządzenia mobilnego), co może być szczególnie uciążliwe dla osób starszych o niższych umiejętnościach cyfrowych. Po naszym wystąpieniu, mBank wycofał się z tego rozwiązania.Z badania PBS wynika, że większość osób korzystających z aplikacji finansowych jest z nich zadowolona. Aż 88 proc. ocenia, że są przydatne do dokonywania płatności lub innych operacji finansowych. Większość respondentów nie obawia się też o kwestie bezpieczeństwa, jednak nie jest to pełne zaufanie. Ze stwierdzeniem, że „aplikacje finansowe gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i bankowych” zdecydowanie się zgadza jedynie 18 proc. badanych, a raczej się zgadza – 45 proc.Aż 91 proc. badanych użytkowników aplikacji finansowych twierdzi, że nigdy nie miało z nimi problemów. Ci, którzy je napotkali, wymieniali przede wszystkim kwestie techniczne: brak dostępu oraz problemy z obsługą klienta. 26 proc. zgłoszeń miało związek z bezpieczeństwem, np. próbą włamania na konto czy wyłudzenia pieniędzy.