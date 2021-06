Wakacje za granicą 2021 - gdzie i kiedy wymiana walut będzie najkorzystniejsza?

Coraz więcej wykonanych szczepień przeciw COVID-19 i luzowanie obostrzeń przez kolejne kraje sprzyjają planowaniu wakacji za granicą. Oprócz zaplanowania atrakcji, sprawdzenia covidowych restrykcji obowiązujących w danym kraju i wykupienia ubezpieczenia turystycznego, musimy pomyśleć o wymianie złotówek na inną walutę. Jak to zrobić w czasie wakacji 2021, aby nie przepłacić - radzą eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy na zagranicznych wakacjach potrzebna jest gotówka?

Gdzie najlepiej wymienić pieniądze?

Czy kantory internetowe są bezpieczne?



Jeżeli przykładowo będziemy podróżować po Europie, czyli będziemy poruszać się po strefie euro, mamy do wyboru więcej opcji, jeżeli chodzi o sposoby płacenia. Jednak, gdy wybieramy się do mniej turystycznie popularnego kraju lub po prostu do takiego regionu, w dodatku słabo rozwiniętego pod względem nowoczesnych form płatności, (np. mała liczba bankomatów lub obsługiwany tylko jeden rodzaj kart), to właściwie jedyną pewną opcją pozostaje płacenie gotówką – zauważa Marta Zygmunt-Bilińska, ekspert ZFPF, Gold Finance.

Gdzie wymienić pieniądze, żeby nie żałować?

Gdzie wymienić pieniądze, żeby nie żałować?

W banku może on wynosić nawet kilkanaście groszy, co będzie mieć znaczenie, jeżeli chcemy wymienić większą sumę. W przypadku kantorów, wysokość spreadu może się znacznie wahać, w zależności od konkretnych punktów. Należy być świadomym tego, że najdrożej walutę wymienimy w kantorach znajdujących się na lotniskach czy dworcach. Kursy są wysokie, bo właściciele kantorów korzystają na tym, że wymieniamy walutę na tzw. ostatnią chwilę i nie mamy czasu, by szukać tańszego miejsca. Dlatego o wymianie pieniędzy w kantorze warto pomyśleć przynajmniej na kilka dni przed podróżą, aby mieć czas poszukać w naszym miejscu zamieszkania tego punktu, w którym dokonamy transakcji na jak najlepszych warunkach – podpowiada zauważa Marta Zygmunt-Bilińska , ekspert ZFPF, Gold Finance.

Wymiana pieniędzy w kantorze internetowym

Stacjonarne punkty wymiany walut z pewnością wzbudzają większe zaufanie niż te internetowe, dzięki dłuższemu funkcjonowaniu na rynku, ale jeżeli dany kantor działa legalnie i w dodatku współpracuje z bankami, to transakcje w nim dokonywane są bezpieczne. Warto również wiedzieć, że funkcjonowanie kantora online wiąże się z koniecznością raportowania podejrzanych operacji finansowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Poza tym, każdy taki kantor, któremu zależy na zapewnieniu jak największej wiarygodności i bezpieczeństwa swoim klientom, stara się o przyznanie krajowej licencji instytucji płatniczej wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego – wyjaśnia Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse.

Tak. Na takich platformach przeważnie mamy do czynienia z niższym kursem walut i mniejszym spreadem, na poziomie poniżej 1 proc. Cała transakcja odbywa się online, więc nie zawiera marż nakładanych przez właścicieli kantorów stacjonarnych czy banki, które potrafią być bardzo wysokie, tylko niewielką prowizję dla serwisu – dodaje Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse.

Warto również zdecydować się na posiadanie karty do takiego rachunku, która może okazać się niezwykle przydatna w podróży, ponieważ wypłaty z bankomatów mało popularnych walut, np. korony czeskiej czy chorwackich kun, wiążą się z większymi kosztami niż np. przy wymianie dolarów lub euro. Koszt takiej karty zazwyczaj wynosi kilka złotych miesięcznie, a często przez pierwsze miesiące banki nie pobierają w ogóle opłaty za jej wydanie – radzi Marta Zygmunt-Bilińska, ekspert ZFPF, Gold Finance.

Gdzie wymienić złotówki po przekroczeniu granicy?

Jeżeli wybieramy się na wakacje w dalsze rejony np. do któregoś z azjatyckich krajów, co obecnie jest modne lub chcemy odwiedzić jakąś tropikalną wyspę, możemy mieć problem z szybką i łatwą wymianą złotówek. Jest to związane z małą popularnością naszej waluty w takich regionach. To kolejny argument, który powinien nas przekonywać do tego, aby dokonać transakcji jeszcze przed wakacjami, w Polsce

– radzi Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse.

Na to musisz uważać!

Aby uchronić się przed skimmingiem, najlepiej korzystać z bankomatów z systemem zbliżeniowym, które nie wymagają wkładania karty do wnętrza urządzenia. Drugą opcją są urządzenia znajdujące się w placówkach banków, dzięki czemu mamy większą pewność, że na bankomacie nie zostały zamontowane nakładki czy kamery. Ponadto, wprowadzając nr PIN, należy zakryć ręką klawiaturę, w taki sposób, aby uniemożliwić podgląd nie tylko z góry, ale i z boku bankomatu. Dobrą opcją jest również ustanowienie niskich kwot transakcji, a także uruchomienie opcji przychodzących powiadomień o każdej wydanej kwocie, dzięki czemu w razie zobaczenia podejrzanej transakcji, jesteśmy w stanie szybciej zablokować kartę.

Płatności gotówkowe nie są może najbezpieczniejsze, ale nie za wszystko możemy zapłacić kartą. Przykładowo za zakupy na targu czy za przejazd taksówką będziemy musieli zapłacić gotówką. Są też regiony, gdzie będzie mało bankomatów lub ograniczone do jednego rodzaju karty możliwości płatności bezgotówkowych.Dlatego wyjeżdżając na wakacje za granicę , musimy się zaopatrzyć w lokalną walutę. Gdzie i kiedy wymienić złotówki?Złotówki na inną walutę wymienimy w banku, w kantorze tradycyjnym oraz w tym internetowym. To wiedza podstawowa. Do niej zaliczyć również trzeba znajomość takiego pojęcia jak spread walutowy. Jest to różnica między kursem kupna, a kursem sprzedaży waluty. W tym przypadku zasada jest prosta: im spread jest większy, tym mniej korzystne jest dla nas nabycie obcej waluty.Od kilku lat dużą popularnością w naszym kraju cieszą się tzw. internetowe kantory. Są to platformy, na których dokonamy wymiany waluty online. Wiele osób przed skorzystaniem z takiego rozwiązania powstrzymuje pytanie: czy to bezpieczne?Czy korzystanie z internetowych kantorów opłaca się bardziej niż z tych „tradycyjnych”?Aby wymienić złotówki na inną walutę online, musimy posiadać dwa konta: standardowe konto złotówkowe oraz konto walutowe. Najpierw przelewamy określoną sumę w złotówkach na rachunek kantoru, a potem dokonywany jest tzw. przelew zwrotny na nasze konto walutowe. Warto wiedzieć, że nie zawsze taka transakcja zostanie zrealizowana automatycznie i na przelew będziemy musieli poczekać nawet 1-2 dni, więc nie czekajmy z wymianą waluty na ostatnią chwilę. Szybszą opcją jest wymiana środków w banku, w którym posiadamy konto, dzięki temu pieniądze otrzymamy właściwie natychmiast. Dlatego sprawdźmy, czy nasz bank posiada własny internetowy kantor – zazwyczaj będziemy mieć do niego dostęp przez serwis transakcyjny. Ponadto, kantory online to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu, a także bezpieczeństwo wynikające z faktu, że nie musimy wracać z dużą ilością gotówki przy sobie i obawiać się złodziei.Założenie wspomnianego konta walutowego zazwyczaj jest bezpłatne, a sam proces jego utworzenia prosty, gdyż w wielu bankach można tego dokonać bez wychodzenia z domu, za pomocą bankowości elektronicznej w zaledwie kilka minut.Jeżeli jednak z różnych względów wolimy wymienić walutę dopiero po przyjeździe do kraju, w którym spędzamy letni urlop lub nie zdążyliśmy tego zrobić przed podróżą, możemy skorzystać z kantora dostępnego na lotnisku. Co z kosztami? We wszystkich krajach Europy spread jest na mniej więcej podobnym poziomie i obowiązują te same zasady wymiany walut, które znamy z kantorów w naszym kraju. Pamiętajmy jednak, że te ulokowane właśnie na lotniskach i w miejscach najbardziej obleganych przez turystów, przeważnie oferują mniej atrakcyjne warunki wymiany.Wyjeżdżając na wakacje za granicę, powinniśmy liczyć się z tym, że wymiana walut poza granicami Polski jest generalnie mniej korzystna. Nie odczujemy tego tak bardzo, np. gdy będziemy chcieli wymienić mniejszą sumę, np. 100 euro na lotnisku w Madrycie, ale na „mieście” nie mamy już kontroli nad oferowanymi stawkami. Jeżeli więc nie chcemy stracić na takiej transakcji i zależy nam na atrakcyjnym kursie, warto wcześniej zaopatrzyć się w potrzebną walutę i złotówki wymienić jeszcze w kantorze w Polsce lub dokonać tego online na dedykowanej platformie.Wakacje to idealny czas dla oszustów, gdyż ogarnięci beztroską urlopu, jesteśmy bardziej podatni na wyłudzenia. Pamiętajmy o tym, aby nigdy nie korzystać z propozycji przypadkowych osób, które proponują wymianę pieniędzy od ręki, „na ulicy”, nawet jeśli przedstawiają wyjątkowo korzystne warunki, ponieważ nie mamy pewności co do ich intencji. Ponadto, wypłacając pieniądze z bankomatu, zwróćmy szczególną uwagę na wygląd urządzenia, tzn. sprawdźmy, czy w miejscu wkładania karty, nie ma zamontowanych nietypowych nakładek czy mini-kamer. Jeśli tak jest, zrezygnujmy z wypłacania gotówki i zgłośmy ten fakt do banku lub na policję, ponieważ najprawdopodobniej mamy do czynienia z tzw. "skimmingiem", czyli próbą skopiowania zawartości paska magnetycznego karty płatniczej. Oszuści w ten sposób tworzą duplikat karty, która zachowuje się jak oryginalna, co oznacza, że wszystkie operacje nią wykonane, odbywają się kosztem posiadacza oryginału. Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse radzi: