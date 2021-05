ZPF: skłonność do wydatków rośnie, popyt na kredyty niski

Najnowsze badanie Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH potwierdza nieco lepsze oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wciąż jednak skłonność do korzystania z kredytów pozostaje niska.

W I kwartale 2021 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) uległa nieznacznej poprawie i osiągnęła poziom 50,5 punktów.

Mniejsza skłonność do korzystania z kredytu w finansowaniu ważnych wydatków jest wypadkową zaostrzenia warunków przyznawania kredytów. Zwiększone wskutek pandemii ryzyko działalności firm na rynku kredytowym, obniżony limit kosztów pozaodsetkowych i w konsekwencji zamykanie placówek kredytowych oraz większa liczba odrzucanych wniosków kredytowych, jako efekt zaostrzenia warunków udzielania kredytu, zwiększyły trudności w dostępie do finansowania. Z drugiej strony jest to też wynik obaw gospodarstw domowych o ich przyszłość finansową skutkujący wstrzymywaniem się przed podejmowaniem decyzji o zaciągnięciu kredytu – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

W I kwartale 2021 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) wynosi 50,5 punktów. To zaledwie 2 pp. więcej w stosunku do poprzedniego kwartału. Należy jednak zwrócić uwagę, że w czasie koronakryzysu wartość Barometru spadła o ok. 26 pp do poziomu 46 punktów. Dobre nastroje odbudowują się więc powoli.Skąd bierze się poprawa wartości Barometru? Badani lepiej oceniają otoczenie makroekonomiczne i własną sytuację finansową gospodarstwa domowego. Skłonność do poważnych wydatków po załamaniu w czasie lockdownu wiosną ubiegłego roku nieco się zwiększyła, jednak wciąż jest poniżej poziomów przedkryzysowych. Należy jednak zaznaczyć, że klimat w zakresie tych wydatków przed kryzysem był na wysokim poziomie, także mimo pandemicznego załamania i skłonność do poważnych wydatków jest obecnie na wyższym poziomie niż długookresowa średnia.W przypadku skłonności do skorzystania z kredytu w finansowaniu poważnych wydatków utrzymują się generalnie tendencje spadkowe. W przypadku zakupu samochodu, w całości lub w części z kredytu chce go sfinansować obecnie około 75% gospodarstw domowych (wobec około 81% przed kwartałem). W przypadku wydatków mieszkaniowych jest to obecnie około 72%. W zakresie wydatków remontowych ten odsetek wyniósł z kolei około 52% (wobec 53% w poprzednim kwartale), a dla dóbr trwałego użytku około 49%.