Jak recesja wpływa na sytuację finansową Polaków?

Prawie 65% gospodarstw domowych spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej w Polsce w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jednocześnie około połowa deklaruje, że wciąż jest w stanie oszczędzać z bieżących dochodów - wynika z badania "Sytuacja na rynku consumer finance", opracowywanego co kwartał przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Barometr Rynku Consumer Finance - I kw. 2023 W pierwszym kwartale 2023 r. wartość indeksu BRCF wyniosła 90,9 pkt. Chociaż wzrosła o 1,4 pkt. wobec ostatniego kwartału 2022 r., to jednak wciąż jest zbliżona do poziomu z okresu pandemii. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Nastroje wśród konsumentów, pomimo lekkiego odbicia, wciąż są bardzo słabe. Dowodzi tego nasz wskaźnik, który po oczyszczeniu z wahań krótkookresowych jest w trendzie spadkowym - podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

Jak Polacy oceniają sytuację gospodarczą?

Najnowsze badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego na temat PKB w czwartym kwartale 2022 r. oraz inflacji w styczniu - mówi Marcin Czugan. - A skoro gospodarka spowalnia, a ceny żywności i wydatki mieszkaniowe rosną w tempie 20% rocznie, to nie jest wykluczone, że w kolejnym badaniu odsetek pesymistów znów wzrośnie - dodaje.

Zakup mieszkania, domu, samochodu. Ilu Polaków ma takie plany?

W okresie rekordowo wysokich stóp procentowych skłonność do zaciągania nowych zobowiązań pozostaje w trendzie spadkowym. Obecnie około połowa respondentów deklaruje chęć sięgnięcia w części lub w całości po kredyt przy zakupie dóbr trwałych - wskazuje Marcin Czugan.

Na podstawie wspomnianego we wstępie badania powstaje Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF). W pierwszym kwartale 2023 r. wartość indeksu BRCF wzrosła o 1,4 pkt. względem poprzedniego kwartału i wyniosła 90,9 pkt. Wartość ta wciąż jest zbliżona do poziomu z okresu pandemii.Z badania „Sytuacja na rynku consumer finance” wynika, że prawie 65% gospodarstw domowych w Polsce spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej w kraju w ciągu następnych 12 miesięcy.Jeszcze w ostatnim kwartale odsetek pesymistów sięgnął 78%, a w szczycie pandemii - nawet 80%. Nie zmienia to jednak faktu, że ich przewaga nad osobami, które oczekują polepszenia koniunktury gospodarczej, jest wyraźna.Dr Sławomir Dudek, ekonomista SGH, współautor badania „Sytuacja na rynku consumer finance”:Ekonomista wskazuje jednocześnie, że dość optymistycznie wyglądają dane, pokazujące, iż 48% respondentów deklaruje posiadanie nadwyżek finansowych. Są w stanie oszczędzać z bieżących dochodów. W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku ten odsetek wzrósł o 6,6 pkt. proc. Jednocześnie 48% gospodarstw domowych nie spodziewa się problemów z obsługą własnych zobowiązań (+2 pkt. proc. r/r).Respondenci zostali również zapytani o plany związane z zakupem domu lub mieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 12% z nich deklaruje, że takie wydatki są w ich przypadku prawdopodobne. W tej grupie większość ocenia jednak taki wariant tylko za możliwy. Zdecydowanych na zakup mieszkania lub domu jest 2,9% ankietowanych (w I kw. 2022 r. ten odsetek wyniósł 3,4%).Jednocześnie poprawiły się oceny konsumentów dotyczące planowanego zakupu samochodu. 11,5% respondentów ocenia, że takie wydatki w ich przypadku są bardzo lub dość prawdopodobne w najbliższych 12 miesiącach. Przed rokiem takie deklaracje złożyło 9,2% ankietowanych.Polacy ostrożniej podchodzą jednak do finansowania zakupów dóbr trwałych kredytem.