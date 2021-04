Alior Bank wprowadza rachunek Plan Biznes dla mikro, małych i średnich firm rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Rachunek obejmuje konto podstawowe z rachunkami pomocniczymi, Plan Basic z zestawem produktów i usług, które klient otrzymuje za darmo oraz trzy dodatkowe plany transakcyjne do wyboru w zależności od potrzeb firmy.

Nowa oferta rachunku Plan Biznes umożliwia przedsiębiorcom bezwarunkowo dostęp do benefitów za 0 zł w ramach, który jest uruchamiany automatycznie wraz z otwarciem rachunku bieżącego. Klienci biznesowi korzystają za darmo z dwóch kart debetowych i wypłat gotówki bez prowizji w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku. Bank nie pobiera również opłat za przelewy własne oraz do ZUS i US realizowane za pośrednictwem bankowości internetowej oraz za moduł BusinessPro eFX Trader do wymiany walut. Bezpłatne są również dostępy dla dwóch użytkowników systemu bankowości internetowej BusinessPro.Jeśli firma wykona 4 transakcje kartą (z wyjątkiem karty wirtualnej) albo przelew do ZUS lub US w miesiącu (nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych) - nie poniesie również kosztów za prowadzenie rachunku podstawowego oraz dwóch rachunków pomocniczych. W przeciwnym wypadku opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wyniesie 60 zł miesięcznie, a opłata za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego, w przypadku klientów, którzy z nich korzystają, będzie wynosić 30 zł miesięcznie.Ponadto, wersję bazową uzupełniają trzy rodzaje dodatkowych planów w formie limitowanych darmowych produktów i usług. Cena każdego planu wynosi 30 zł miesięcznie.obejmuje darmowe wydanie i użytkowanie dwóch kolejnych kart debetowych, dwie wypłaty w bankomacie obcym sieci krajowej lub europejskiej i jedną wpłatę we wpłatomacie miesięcznie.to 60 przelewów bez opłat miesięcznie (przelewy krajowe, SEPA i płacowe realizowane za pośrednictwem bankowości internetowej) oraz 60 smsów autoryzacyjnych lub powiadomień sms w miesiącu.(bankowość online) to darmowy dostęp dla dwóch kolejnych użytkowników do bankowości internetowej BusinessPro oraz do modułu Import/Export, który umożliwia zaimportowanie zbiorczego pliku z transakcjami z systemu finansowo księgowego firmy do systemu bankowości internetowej.Planami można zarządzać samodzielnie za pośrednictwem bankowości internetowej BusinessPro. Klient może uruchomić online dowolną liczbę planów. W każdej chwili może je również dezaktywować.Rachunek skierowany jest do nowych klientów banku z segmentu mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe. Rachunek Plan Biznes można otworzyć w oddziałach banku prowadzących obsługę klienta biznesowego i centrach bankowości korporacyjnej.