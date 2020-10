12 października, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała spółka Allegro.eu. Kurs akcji na otwarciu wzrósł do 65 zł. Cena akcji spółki w ofercie publicznej wynosiła 43 zł. ALLEGRO.EU SOCIÉTÉ ANONYME jest 437. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2020 roku.

wartość nowej emisji: 1 mld PLN

wartość akcji sprzedawanych: 8,2 mld PLN

Kliknij, aby powiekszyć fot. alexstr - Fotolia.com Allegro debiutuje na GPW Allegro.pl jest rozpoznawalną marką sektora e-commerce w Polsce.

Wartość przeprowadzonej oferty publicznej akcji Allegro to 9,2 mld PLN, z czego:Emitent jest spółką akcyjną (société anonyme) wpisaną do Luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) pod numerem B214830, mającą siedzibę na terenie oraz prowadzącą działalność zgodnie z prawem Luksemburga. Emitent został zawiązany jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à résponsabilité limitée) w Luksemburgu dnia 5 maja 2017 r. W dniu 27 sierpnia 2020 r. emitent został przekształcony w spółkę akcyjną. Emitent zmienił nazwę z Adinan Super Topco S.à r.l. na Allegro.eu w dniu 27 sierpnia 2020 r.Do Grupy Emitenta należy Allegro.pl sp. z o.o. i Ceneo.pl sp. z o.o. Grupa jest operatorem platformy handlowej online w Polsce – Allegro.pl – oraz porównywarki cen online w Polsce – Ceneo.pl.Allegro.pl jest rozpoznawalną marką sektora e-commerce w Polsce. Na dzień 30.06.2020 r. platforma ecommerce należąca do Grupy liczyła ok. 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy realizowali transakcje z ok. 117.000 sprzedawców, co skutkowało średnio 32 mln transakcji miesięcznie w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30.06.2020 r. Serwis Allegro.pl odwiedza średnio ok. 20 mln użytkowników Internetu miesięcznie, co stanowi odpowiednik 63% obywateli polskich w wieku 16 lat i więcej, oraz 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Allegro.pl jest jedną z dziesięciu największych na świecie stron internetowych ecommerce i znajduje się w pierwszej setce stron internetowych na świecie pod względem liczby odwiedzin miesięcznie.Za pośrednictwem należącej do Grupy platformy e-commerce sprzedawcy oferują towary w wielu kategoriach takich jak: motoryzacja, dom i ogród, książki, multimedia, kolekcje i sztuka, moda i obuwie, elektronika, dziecko, zdrowie i uroda, sport i turystyka oraz supermarket. Sprzedawcy sprzedają kupującym przede wszystkim nowe produkty na platformie e-commerce Grupy w modelu biznesowym B2C (ang. business-to-consumer) ("B2C"). Model biznesowy C2C (ang. consumer-to-consumer) ("C2C") stanowił 3,5% przychodów netto Grupy za okres dwunastu miesięcy zakończony 30.06.2020 r.Ceneo.pl jest liderem wśród polskich stron oferujących porównywarki cen dla różnych kategorii. Ceneo.pl jest rozpoznawalną marką, która przyciągnęła w 2019 roku średnio 21 mln użytkowników miesięcznie. Na dzień 30.06.2020 r. w serwisie Ceneo.pl zarejestrowanych było 18.000 sklepów detalicznych online, a konsumenci korzystający z usługi porównywania cen mieli dostęp do informacji dotyczących 23 mln ofert produktów.Grupa jest również operatorem serwisu eBilet - polskiej strony oferującej sprzedaż biletów na wydarzenia, umożliwiającej sprzedaż biletów na wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rodzinnym i sportowym, za pośrednictwem której w roku zakończonym 31.12.2019 r. sprzedano ok. 2,3 mln biletów. Grupa nabyła 80% serwisu eBilet w kwietniu 2019 roku, a we wrześniu 2020 roku zawarła umowę dotyczącą nabycia pakietu pozostałych 20%.