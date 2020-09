BIK: w sierpniu popyt na kredyty mieszkaniowe niższy o 3,1%

W ósmym miesiącu br. BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe spadł o 3,1%. O kredyt mieszkaniowy w bankach i SKOK-ach zawnioskowało 32,66 tys. klientów, czyli o 6,8% mniej niż w sierpniu 2019. Jeszcze większy spadek (15,7%) odnotowano w ujęciu miesięcznym. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 290,00 tys. zł, co względem analogicznego miesiąca rok wcześniej oznacza wzrost o 4%.

- Na wartość Indeksu negatywnie wpłynął spadek liczby wnioskodawców, pozytywnie natomiast wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu. Sierpniowy odczyt Indeksu, pomimo, że nadal jest ujemny i daleko mu do odczytu lutowego br. (+27,6%), który zakończył wzrostowy trend popytu na kredyty mieszkaniowe, jest już kolejnym po czerwcu oraz lipcu wskazaniem odbudowy popytu (ujęcie wartościowe) na rynku kredytów mieszkaniowych. Otwartym pytaniem pozostaje, na jak długo. Na razie mamy swoisty rollercoaster: w styczniu kontynuowana hossa z 2019 r., w lutym – euforia, w marcu w pierwszej połowie optymizm, w drugiej połowie niepewność, w kwietniu – głęboka depresja, w maju lekka poprawa, w czerwcu wyraźna poprawa, oraz stabilizacja w miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu. Nadal jednak jest prawdopodobny scenariusz drugiej fazy pandemii na jesieni, który znów może negatywnie wpłynąć na popyt na kredyty mieszkaniowe – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

Indeks PKM sierpień 2020 Na wartość Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe negatywnie wpłynął spadek liczby wnioskodawców, pozytywnie natomiast wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu.

- Trzeba również pamiętać, że Indeks wskazuje jedynie na odbudowę strony popytowej i tylko w wymiarze wartościowym rynku kredytów mieszkaniowych. Warto zwrócić uwagę na wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu i to przy wyższych wymaganiach co do wkładu własnego (spadek poziomu lewarowania). Oznacza to, że kredytowane są droższe nieruchomości. Na wartość nieruchomości wpływają dwa elementy: cena oraz wielkość nieruchomości. Ceny nieruchomości na rynku pierwotnym zachowują się w sposób zróżnicowany: są lokalizacje gdzie ceny spadają (Gdańsk, Kraków, Szczecin), w innych rejonach ceny są stabilne (Warszawa), ale występują też miejsca, gdzie ceny wzrosły (Wrocław, Katowice, Poznań, Lublin). Kredytowane mogą być więc większe, a tym samym finalnie droższe nieruchomości. Ponadto należy mieć na uwadze, że wartość akcji kredytowej determinowana jest również polityką kredytową banków. Nadal obecnie mamy politykę konserwatywną, co powoduje spadek poziomu akceptacji wniosków kredytowych. Dlatego też w miarę optymistyczne odczyty poziomu popytu na kredyty mieszkaniowe nie oznaczają, że nastąpi również wzrost akcji kredytowej. Chociaż banki zapowiadają, że zaczną luzować politykę kredytową – dodaje prof. Rogowski.



Najświeższy, sierpniowy odczyt BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) pokazał wartość -3,1%. W praktyce oznacza to, że w minionym miesiącu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę 3,1% niższą aniżeli w sierpniu 2019.Względem minionego roku o 6,8% skurczyła się również rzesza wnioskujących o kredyt mieszkaniowy (32,66 tys. klientów względem 35,07 tys. w sierpniu 2019). W ujęciu miesięcznym spadek sięgnął 15,7%, ale już względem minimum z kwietnia 2020 r. mieliśmy wzrost na poziomie 17,4%.Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w sierpniu br. wyniosła 290,00 tys. zł i była o 4% wyższa niż w sierpniu 2019 r. W porównaniu do kwietnia 2020 r. (gdy była najwyższa) średnia kwota kredytu była niższa o (-4,0%).