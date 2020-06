BLIK i bankowość mobilna. To wybierają nastolatkowie

Dziś Dzień Dziecka, a więc okazja, aby przyjrzeć się zwyczajom najmłodszych Polaków. Skorzystał z niej Santander Bank Polska, który zbadał, jak młodzież w wieku 13-17 lat korzysta z bankowości. Oto, co udało się ustalić podczas badań.

Liczba logowań użytkowników w wieku 13-17 lat, w skali 1 roku. Najmłodsza grupa klientów Santander Bank Polska zdecydowanie woli korzystać z bankowości mobilnej niż internetowej.

– Dane zebrane przez Santander Bank Polska wskazują, że nastolatkowie aktywnie korzystają ze swoich kont – bardzo regularnie, najczęściej ze smartfonów, logują się do systemu bankowego, zlecają wiele transakcji. Chętnie sięgają też po karty płatnicze. Jest to najlepsza z metod edukacji finansowej, świetnie przygotowująca do korzystania z produktów bankowych już w dorosłym życiu, po rozpoczęciu aktywności zawodowej – mówi Natalia Czaplicka, odpowiedzialna za ofertę dla dzieci w Santander Bank Polska.



Młodzi wolą BLIKA i lubią płacić kartą

- Najmłodsi klienci Santander Bank Polska chętnie korzystają także z kart płatniczych, również w czasie pandemii, choć zmianie uległy główne kategorie wydatków. Nastoletni użytkownicy zdecydowanie częściej niż rok temu sięgają po kartę w sklepach osiedlowych czy dyskontach i płacą wyższe jednostkowe rachunki. Ponadto, o około 10 p.p. wzrósł udział transakcji związanych z rozrywką – w sklepy z grami on-line, mikropłatności np. za skórki czy dodatkowe życia do gier, a także za zakup albumów muzycznych oraz usług streamingowych – mówi Przemysław Chojecki, data scientist w Santander Bank Polska.

Smartfon to dziś w zasadzie podstawowe wyposażenie każdego nastolatka. Nie jest więc dużym zaskoczeniem, że polska młodzież znacznie częściej korzysta z usług bankowości mobilnej niż internetowej. Na przestrzeni ostatniego roku statystyczny nastoletni klient banku zalogował się do tej pierwszej dziesięciokrotnie, podczas gdy po drugą sięgał 98 razy.Badanie zrealizowane przez Santander Bank Polska pokazało również, że częstotliwość logowania do bankowości mobilnej rośnie wraz z wiekiem użytkowników. Na przestrzeni ostatniego roku przeciętny 15-latek zalogował się do banku 89 razy, 16-latek 102 razy, a 17-latek 123 razy, a więc średnio co 3 dni.Badanie pokazują również, że nastolatkowie to aktywni użytkownicy bankowości zdalnej – w skali roku realizują oni ponad pół miliona transakcji zakupów przy użyciu BLIKA, ponad 100 tys. przelewów BLIK na telefon oraz ponad 340 tys. tradycyjnych przelewów. Dane te wskazują, że nastolatkowie jako formę płatności najchętniej wybierają BLIKA, choć relatywnie często realizują też przelewy.Średnia kwota przelewu zlecanego przez młodych użytkowników w skali roku wynosi 165 zł – wśród 14-latków 212 zł, 15-latków 176 zł, 16-latków 168 zł, a wśród 17-latków 150 zł. Oczywiście wraz z wiekiem rośnie liczba transakcji realizowanych przez młodych użytkowników.