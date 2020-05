Wniosek o wakacje kredytowe można wycofać. Jak to zrobić?

Wybuch pandemii wywołał w wielu Polakach obawy o dalsze losy zatrudnienia, inni pracę po prostu stracili, w efekcie czego utracili również zdolność terminowego regulowania posiadanych zobowiązań. Na pomoc potrzebującym ruszyły banki, oferując im tzw. wakacje kredytowe, na które od marca do kwietnia br. zdecydowało się ponad 800 tys. kredytobiorców. Gdy emocje nieco opadły, okazało się, że nierzadko decyzje w tym zakresie powodowane były paniką, a nie poprzedzone analizą wszystkich "za" i "przeciw". Co więcej, aneksy do umów wzięli pod lupę prawnicy i wówczas okazało się, że w niektórych przypadkach skorzystanie z wakacji kredytowych mogło nieść za sobą negatywne konsekwencje.

-Po pierwsze odroczenie spłat rat hipotecznych nie oznacza anulowania długu. Wiąże się z dodatkowymi kosztami jakie będzie musiał ponieść kredytobiorca. Wprawdzie banki nie pobierają opłat za samą zmianę harmonogramu, ale dodatkowy koszt wynika ze zwiększenia okresu kredytowania, bo dłużej będziemy „dysponować” kapitałem pożyczonym przez bank. Po drugie niektóre oświadczenia i zapisy aneksów przedkładane do podpisu klientom zawierały sformułowania, jakoby bank posiadał bezsporną wierzytelność względem klienta. Złożenie podpisu pod takim oświadczeniem może w przyszłości utrudnić drogę do procesu kredytobiorcy zadłużonemu we franku szwajcarskim.

Aneks do umowy z bankiem trzeba przemyśleć i poddać analizie prawnej

- Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od aneksu w terminie 14 dni i kontynuowania umowy na dotychczasowych warunkach. Odstąpienie od wniosku o wakacje kredytowe nie wymaga podawania przyczyn. Powodem może być np. sytuacja, w której konsument uzna, że skorzystanie z wakacji kredytowych mu się nie opłaca lub też jego sytuacja finansowa nie pogorszyła się tak bardzo, jak pierwotnie przypuszczał. Ważne jest również to, że banki nie mogą w sprawie rezygnacji z aneksu wymagać osobistej wizyty klienta w placówce, jeżeli nie była ona wymagana przy jego zawarciu. Czas 14 dni najczęściej liczy się od dnia otrzymania przez konsumenta nowego harmonogramu spłat – wyjaśnia adw. Karolina Krupińska z e-Kancelaria.



Skargi na wakacje kredytowe

Jak podkreśla e-Kancelaria, oświadczenia związane z aneksami pozwalającymi na odroczenie spłaty rat można wycofać z banku w ciągu 14 dni. Warto o tym pamiętać tym bardziej, że skarg na banki w związku z wakacjami kredytowymi jest już blisko 8 tysięcy.Jak przypomina adw. Karolina Krupińska, Dyrektor Departamentu Prawnego e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o., wakacje kredytowe to rozwiązanie nie tylko chwilowe, ale zazwyczaj również dość kosztowne.O ryzyku związanym z wakacjami kredytowymi Rzecznik Finansowy poinformował 21 kwietnia. W pierwszych dniach maja podtrzymał swoje zastrzeżenia, kierując do Sądu Okręgowego w Warszawie „wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie nieuczciwej praktyki rynkowej przeciwko jednemu z banków oferujących wakacje kredytowe”. Wprawdzie bank wycofał się z kontrowersyjnego zapisu, ale po niepokojących sygnałach ze strony Rzecznika Finansowego i analizach prawnych część kredytobiorców zdecydowała się wycofać z odroczenia spłat.Jeśli od podpisania aneksu dotyczącego wakacji kredytowych minęło więcej niż 14 dni, a klient banku z jakiegoś powodu nie jest zadowolony z zaoferowanych mu warunków lub przebiegu rozmów z bankiem, może złożyć skargę. Do końca kwietnia takich skarg wpłynęło do banków 7,8 tys. Najczęściej dotyczyły opóźnień w procedowaniu wniosków, niezrozumienia oferty danego banku, braku szybkiej i właściwej komunikacji z klientem, ale także sytuacji, gdy umowa została już wypowiedziana lub kredyt był w postępowaniu egzekucyjnym lub w windykacji.