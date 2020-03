Wakacje kredytowe na czas pandemii. Czy i kiedy warto?

Wakacje kredytowe, czyli możliwość odroczenia spłaty rat, to rozwiązanie już od wielu lat dostępne w większości rodzimych banków. Dziś jednak, w dobie rozprzestrzeniającej się pandemii i prognozowanego nadejścia kłopotów finansowych, mówi się o nim znacznie więcej niż ostatnio. Jak wziąć "urlop od kredytu"? Na co zwrócić uwagę w rozmowach z kredytodawcą?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym są wakacje kredytowe?

Na jaką ulgę ze strony banku można liczyć?

Kiedy warto sobie zrobić wakacje kredytowe?



Planujesz odroczyć spłatę najbliższych rat kredytu?

– Jeśli chcielibyśmy np. odroczyć opłacanie raty na 3 a nawet na 6 miesięcy, to bank może nam zaproponować standardowo lub w drodze negocjacji wydłużenie okresu kredytowania o ten czas zawieszenia jeśli nasz wiek, regulacje wewnętrzne banku na to pozwalają lub zachować aktualny okres kredytowania a podnieść nam proporcjonalnie przyszłe raty kredytu.

Czy warto sobie zrobić wakacje kredytowe? Nie jest to okres, w którym bank daruje nam obowiązek zapłaty raty tylko okres przerwy od zapłaty raty i odroczenie tego obowiązku w czasie.

zawieszenie opłacania części odsetkowej raty, która przy kredycie 30 letnim może wynosić nawet 2/3 wysokości całej raty kapitałowo-odsetkowej; Opcja nr 2: zawieszenie opłacania całej raty zobowiązania, czyli części odsetkowej i kapitałowej.

zawieszenie spłaty tylko kapitału, bez wydłużenia okresu spłaty

zawieszenie spłaty całych rat (kapitału i odsetek) oraz wydłużenie okresu spłaty.

zawieszenie spłaty całych rat (kapitału i odsetek) bez wydłużenia okresu spłaty.

zawieszenie spłaty tylko kapitału oraz wydłużenie okresu spłaty.

– Banki nie są instytucjami charytatywnymi i na każdej takiej zmianie zarabiają. Zmiana umowy jest w różny sposób potwierdzana przez bank, np. nowym harmonogramem spłat i aneksem do umowy kredytowej lub samym na nowo wygenerowanym harmonogramem spłat. W zależności od procedur wewnętrznych danego banku taka zmiana może wymagać np. podpisania aneksu do umowy, pobrania opłaty za przygotowanie aneksu, ale też może być standardowo zwolniona z opłaty. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w umowie kredytowej lub taryfie opłat i prowizji, mówi Marcin Gaj, ekspert finansowy Alex T. Great.

– Powinniśmy dopytać w naszym banku, czy sama czynność zmiany warunków a w szczególności wakacji kredytowych jest obarczona jakąś opłatą. Jeśli wiązałoby się to z podpisaniem z bankiem aneksu do umowy kredytowej, to zdarza się, że taki aneks może być płatny.

Wakacje kredytowe – jak o nie wnioskować?

– Po otrzymaniu wniosku bank standardowo generuje nowy harmonogram spłat lub w zależności od procedur danego banku, dodatkowo przygotowuje aneks do umowy i podpisuje go z kredytobiorcą. Obecnie banki starają się obsługiwać klientów zdalnie poprzez infolinię i na uproszczonych zasadach. Tu trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo okres oczekiwania na połączenie z konsultantem trwa od kilku minut do nawet całej godziny, mówi Marcin Gaj z Alex T. Great.

Czy bank może odmówić wakacji kredytowych?

- W mojej kilkunastoletniej karierze w branży nie spotkałem się z odmową banku jeśli klient prawidłowo obsługiwał zobowiązanie, ale należy pamiętać że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Oczywiście banki mają swoje wewnętrzne procedury w tym zakresie i mogą odmówić skorzystania z odroczenia płatności jeśli klient nieterminowo obsługuje swoje zobowiązanie i nie wypełnia obowiązków wobec banku zgodnie z zapisami umowy kredytowej, mówi Marcin Gaj z Alex T. Great.

- Bank ma takie prawo, w szczególności jeśli mieliśmy w przeszłości lub aktualnie problemy z regularną spłatą kredytu. Może nie wyrazić zgody jeśli widzi, że nagminnie zalegamy z płatnościami rat i „wakacje kredytowe” nie zmieniłyby naszej sytuacji, a jedynie podwyższyłoby to zadłużenie wobec banku i ryzyko niewypłacalności. Jeśli jednak wejdą w życie ustawy regulujące pracę banków w tym zakresie to banki będą musiały się dostosować do ich zapisów. Prawo może zostać tak skonstruowane, że bank będzie musiał udzielić „wakacji kredytowych” osobie, której w normalnych okolicznościach zabraniała by wewnętrzna polityka banku.

Kiedy zrobić sobie wakacje kredytowe?

– Jeśli wiemy, że takie okoliczności mogą mieć miejsce to najgorszym pomysłem jest czekanie aż pojawią się zaległości w płaceniu rat, wzmianka w Biurze Informacji Kredytowej czy windykacja. Zawsze warto wcześniej rozmawiać z bankiem, który proponując nam opcję „wakacji kredytowych” może pomóc w trudnej sytuacji finansowej, mówi Andrzej Łukaszewski z Gold Finance.

- Należy skrupulatnie przeanalizować otrzymaną ofertę, poprosić bank o przykładowy harmonogram przyszłych rat i wyjaśnić wszystkie wątpliwości oraz konsekwencje w związku z zastosowaniem wakacji kredytowych. To musi być świadoma decyzja, która nie będzie podejmowana pod wpływem emocji, ponieważ wakacje kredytowe skutkują wzrostem ogólnego kosztu zobowiązania, mówi Marcin Gaj z Alex T. Great.

