Wniosek o wakacje kredytowe złożysz od 29 lipca - czy warto?

Od jutra, 29 lipca, będzie można składać wnioski o wakacje kredytowe. Czy zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego to zawsze korzystne rozwiązanie? Kto powinien zrezygnować z tej opcji? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci Credipass.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym są ustawowe wakacje kredytowe?

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak zawieszenie kredytu wpłynie na zdolność kredytową i ocenę scoringową klientów?



Co to właściwie są te wakacje kredytowe?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy każdy może skorzystać z wakacji kredytowych? Ratę można zawiesić tylko przy jednym kredycie i tylko kredycie w PLN.

Czy każdy może skorzystać z wakacji kredytowych?

Mamy już doświadczenie z ustawowymi wakacjami kredytowymi wprowadzonymi w czasie pandemii. Wtedy proces wnioskowania o zawieszenie raty był utrudniony dla klientów. Część banków wymagała osobistego składania takiej dyspozycji w oddziale banku. Wnioski o wakacje kredytowe rozpatrywane były bardzo długo i zdarzało się, że klient nie wiedział, czy ma płacić ratę zgodnie z harmonogramem. Często powstawały w ten sposób zaległości w spłacie, które banki raportowały do BIK. – tłumaczy Jolanta Gajowa, Ekspert finansowy Credipass. Tym razem proces wnioskowania o wakacje kredytowe ma wyglądać inaczej. Klient składa taki wniosek przez bankowość internetową i już sam fakt złożenia wniosku oznacza zawieszenie płatności- dodaje Ekspertka finansowa Credipass.

Jak zawieszenie płatności wpłynie na zdolność kredytową i ocenę scoringową klientów?

Jeśli ktoś zatem planuje w tym czasie zaciągnięcie innego kredytu, wakacje kredytowe będą dla niego przeszkodą. BIK obiecuje, że zawieszenie płatności rat nie wpłynie na ocenę scoringową klientów. Należy jednak pamiętać, że to każdy bank indywidualnie określa swoje wymagania dotyczące potencjalnego klienta. – mówi Jolanta Gajowa, Ekspert finansowy Credipass.

Czy z ekonomicznego punktu widzenia wakacje kredytowe to dobre rozwiązanie?

Rosnące od października 2021 roku stopy procentowe i pogarszająca się w związku z tym sytuacja kredytobiorców, skłoniły rząd do szukania rozwiązań, mającym ulżyć im w spłacie zobowiązań. Jednym z nich są ustawowe wakacje kredytowe. Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu będzie można składać już 29 lipca.To zawieszenie płatności rat na określony okres. Ustawowe wakacje kredytowe zakładają zawieszenie zarówno części odsetkowej jak kapitałowej raty przez 4 miesiące w roku 2022 oraz po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 roku. Oznacza to, że kredytobiorca może zawiesić łącznie 8 rat kredytowych. Ważne jest, że raty w żaden sposób nie przepadają, nie są anulowane, ale wydłużają okres kredytowania. Kredytobiorca może w czasie wakacji kredytowych zawiesić wyłącznie płatność raty. Natomiast wszelkiego rodzaju ubezpieczenia muszą być regulowane terminowo.Każdy, kto spłaca kredyt mieszkaniowy przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ratę można zawiesić tylko przy jednym kredycie i tylko kredycie w PLN. Co oznacza, że jeśli klient kredytował zakup 3 mieszkań, z czego 2 wynajmuje, to ratę może zawiesić tylko przy 1 kredycie przeznaczonym na zakup mieszkania, w którym mieszka. Załóżmy jeszcze, że zostało skredytowane mieszkanie przeznaczone na wynajem, a klient mieszka w domu, który wybudował za gotówkę. Czy ratę takiego kredytu można zawiesić? Ustawa mówi, że nie. Klient składa oświadczenie, czy kupione mieszkanie jest obecnie wynajmowane.Banki informują, że informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych będzie raportowana do BIK. Klient, który skorzysta z takiego rozwiązania, nie będzie mógł otrzymać innego kredytowania do końca 2023 roku.Doświadczenie pokazuje, że w czasie pandemii banki ograniczyły możliwość kredytowania dla korzystających z wakacji kredytowych. Zatem na pewno informację o korzystaniu ze wszystkich form wsparcia kredytobiorców banki będą wykorzystywały do oceny zdolności kredytowej i wiarygodności starających się o kredyt.Jak klient może wykorzystać możliwość zawieszenia rat? Założeniem wprowadzonego wsparcia jest poprawa sytuacji finansowej rodzin mających problem ze spłatą kredytu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie innych należności lub po prostu zaoszczędzenie na kolejne raty. Można też ze zgromadzonych środków dokonać częściowej nadpłaty kredytu i w ten sposób zmniejszyć przyszłe raty lub skrócić okres kredytowania. To ostatnie rozwiązanie zmniejszy całkowity koszt kredytu. Jednak Narodowy Bank Polski krytykuje wprowadzenie takiego wsparcia. Mogłoby ono w dłuższej perspektywie utrudnić trwałe obniżenie inflacji. Inaczej mówiąc RPP będzie musiała wyżej podnieść stopy procentowe, aby osiągnąć zakładane przez siebie cele. Analitycy szacują, że dla banków darmowe wakacje kredytowe to koszt na poziomie ok. 20 mld zł. Przynajmniej część tych kosztów banki będą chciały przerzucić na swoich klientów. Czy może oznaczać to wzrost oprocentowania nowoudzielanych kredytów? Gdyby wzrosły marże banków nowe hipoteki będą jeszcze trudniej dostępne niż dziś.Co powinien zatem zrobić kredytobiorca? Zawieszać, nie zawieszać? I na jak długo? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przeanalizować indywidualną sytuację klienta. Wyliczyć możliwe korzyści finansowe albo wyeliminować potencjalne ryzyko. Dokładną analizę przeprowadzi na pewno ekspert finansowy.