Frankowicze! Uważajcie na wakacje kredytowe!

Wakacje kredytowe, więc możliwość odroczenia spłaty raty kredytu, to opcja, którą znajdziemy w ofercie większości rodzimych banków. Dzisiaj rozwiązaniu temu poświęca się coraz więcej uwagi, ponieważ - zwłaszcza w przypadku frankowiczów - może stać się ono jednym ze sposobów na rozwiązywanie wywołanych pandemią kłopotów finansowych. Decyzję o zdecydowaniu się na to rozwiązanie warto jednak poprzedzić gruntowną analizą. Propozycje banków nierzadko bowiem budzą wiele wątpliwości.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Schlierner - Fotolia.com Franki Możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych na obecnie proponowanych warunkach najczęściej nie wynika z umowy, a zatem konieczne jest podpisanie z bankiem stosownego porozumienia czy aneksu.

Sądy za kredytobiorcami, a banki swoje

- Możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych na obecnie proponowanych warunkach najczęściej nie wynika z umowy, a zatem konieczne jest podpisanie z bankiem stosownego porozumienia czy aneksu. Analizuję teraz wiele tego rodzaju propozycji i wg mojej oceny niektóre z zapisów wyglądają jak pułapka zastawiona na zadłużonych. Chodzi o zawarte w przesyłanych propozycjach oświadczenia czy postanowienia, których podpisanie może w przyszłości bardzo utrudnić lub wręcz uniemożliwić wygranie sprawy z bankiem. Obserwujemy, czy takie próby będą się nasilać. Obawiam się jednak, że niektóre banki – zaniepokojone dużą liczbą przegrywanych z kredytobiorcami frankowymi spraw – próbują wykorzystać obecną sytuację, żeby wzmocnić swoją przyszłą pozycję procesową – mówi adw. Karolina Krupińska Dyrektor Departamentu Prawnego e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o.

Na jakie zapisy trzeba uważać

„Oświadczam(y), iż zdaję(emy) sobie sprawę, iż działania Banku mają na celu ochronę kredytobiorców w sytuacji zagrożenia skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Bank działa w obliczu tego zagrożenia i w rezultacie nie jest przygotowany na udzielenie w dniu złożenia przeze mnie/przez nas niniejszego wniosku pełnej informacji, w tym szczegółowych wyliczeń wysokości przyszłych rat kredytu, o wpływie wakacji kredytowych na przyszłe rozliczenia z tytułu Kredytu oraz, że informacje te zostaną nam podane w zmienionym harmonogramie spłaty kredytu.”

„Frankowicze” w coraz gorszej sytuacji, ale nie warto czekać z założonymi rękami

Sądy zostaną zalane pozwami

- Przygotowujemy pozwy, dowody – generalnie pracujemy z kredytobiorcami, by po odblokowaniu sądów jak najszybciej zacząć działać. Im sprawniej teraz zajmiemy się tematem wadliwych umów, tym szybciej po ustąpieniu epidemii kredytobiorca doczeka się sprawiedliwości. Dlatego nie warto czekać – warto działać – mówi adw. Karolina Krupińska z e-Kancelaria.

Wprawdzie kredyty we frankach szwajcarskich charakteryzują się dobrą spłacalnością, to jednak wyraźnie widać, że wybuch pandemii wywołał wśród ich posiadaczy niemały niepokój - e-Kancelaria podaje, że w marcu tego roku odnotowano aż 182-procentowy wzrost liczby zapytań i zleceń analiz umów hipotecznych.Badanie zrealizowane przez IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wskazuje z kolei, że w obliczu koronawirusa blisko 60% Polaków obawia się spadku wynagrodzeń.Niższe pensje w połączeniu z pnącym się właśnie w górę kursem CHF i - co za tym idzie - wyższymi ratami kredytowymi, mogą okazać się dla wielu budżetów domowych prawdziwą mieszanką wybuchową?Czy w takiej sytuacje frankowicze powinni sięgnąć po wakacje kredytowe? e-Kancelaria radzi, aby w pierwszej kolejności dokładnie przeanalizować otrzymana propozycję, zwłaszcza jeśli będzie się wiązała z podpisaniem jakiegoś aneksu do umowy.Doniesienia napływające z rynku potwierdzają, że banki, uruchamiają plany pomocowe dla osób dotkniętych koronawirusem, w tym właśnie wakacje kredytowe. Propozycje te budzą jednak wątpliwości kredytobiorców.Wiążą się z dodatkowymi kosztami, w dodatku niektóre banki próbują „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” i przy okazji wniosku o zawieszenie rat oczekują podpisania oświadczeń, które w przyszłości mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić kredytobiorcom drogę sądową w sporach z bankami. Dotyczy to szczególnie zobowiązań zaciągniętych we frankach szwajcarskich.Banki mają świadomość tego, że aktualna linia orzecznicza w tzw. sprawach frankowych jest coraz bardziej przychylna zadłużonym. Dlatego, wg eksperta e-Kancelaria, mogą chcieć wykorzystać aktualnie panującą epidemię i wprowadzić do proponowanych kredytobiorcom porozumień bądź aneksów postanowienia, które znacząco pogorszą warunki do prowadzenia sporu z bankiem.Przykładem sformułowań, które mogą znacząco utrudnić przyszłe roszczenia kredytobiorców, są wymogi potwierdzenia przez kredytobiorcę wysokości zadłużenia z tytułu kredytu „wynikające z dotychczasowej obsługi kredytu wg stanu na dzień złożenia wniosku", czy też prośby o „podanie aktualnej wartości zadłużenia". Wg eksperta e - Kancelaria banki, wiedząc o trudnej sytuacji finansowej zadłużonych, próbują w ten sposób wykorzystać swoją pozycję i przemycić we wniosku o przyznanie ulgi postanowienie, którym kredytobiorca potwierdzi wysokość aktualnego zobowiązania, w tym zobowiązania wyrażonego w walucie CHF. Tym samym bank toruje sobie drogę do obrony w ewentualnym procesie – jego przedstawiciele będą mogli wskazać, iż kredytobiorca nawet wiele lat po zawarciu umowy nie kwestionował wysokości ani waluty zobowiązania.Kolejny przykład to postanowienie przesyłane do podpisu przez inny bank:Nie ma tu wprawdzie mowy o akceptacji wysokości zobowiązania, ale bank tym postanowieniem zwalnia się z obowiązku udzielania kredytobiorcom szczegółowych informacji w odniesieniu do tego wniosku oraz wpływu, jaki może on wywrzeć na zobowiązanie kredytobiorcy. Zasłania się tym, iżUczciwość takiego postanowienia można podać w wątpliwość. Wydaje się, że po raz kolejny bank przerzuca całe ryzyko na kredytobiorcę, który – w obliczu trudnej sytuacji finansowej – jest często "postawiony pod ścianą".Podejmowana przez banki próba osłabienia pozycji procesowej kredytobiorców nie dziwi, bo zadłużonych w helweckiej walucie jest aż 850 tys. osób, a w tym roku banki przegrały ok. 90% wytoczonych przez „frankowiczów” spraw.Na to nakładają się realia spowodowane przez epidemię – z badania wykonanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że aż 59% ankietowanych najbardziej obawia się zmniejszenia przychodów w związku z koronawirusem i kryzysem gospodarczym. To, w połączeniu z rosnącymi ratami kredytowymi, stanowi mieszankę wybuchową dla wielu budżetów domowych. Gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego podwyższa koszty, rośnie więc presja na rozwiązywanie niekorzystnych umów kredytowych.Wprawdzie sprawy sądowe są obecnie zawieszone, ale można się spodziewać, że wkrótce sądy zostaną zalane pozwami. Wiele osób wykorzystuje czas kwarantanny, porządkując teraz swoje sprawy finansowe. A to oznacza również analizowanie zawartych umów bankowych pod kątem szans na ich rozwiązanie.